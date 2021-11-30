法國也現首例Omicron！留尼旺53歲男子在南非染疫　入境2週才確診

Un premier cas positif au variant Omicron identifié à La Réunion annonce le docteur Patrick Mavingui sur @reunionla1ere pic.twitter.com/Cq9992J0M5 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) November 30, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

法國位於印度洋的海外屬地留尼旺（Reunion）30日驗出一名53歲男子感染Omicron，成為法國的首宗Omicron確診病例。當局指出，染疫男子過去曾有南非旅遊史，在入境2週後才出現症狀，並在30日確診。

法媒報導，熱帶傳染病研究小組（PIMIT）研究主任馬文吉（Patrick Mavingui）表示，法屬留尼旺30日出現首宗Omicron確診病例，患者是一名53歲男子，過去曾在前往非洲莫三比克途中於南非短暫停留，大約在2週前返回留尼旺。

▲法屬留尼旺出現首宗Omicron確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

馬文吉指出，患者最近出現肌肉痠痛與疲勞症狀，並在隨後確診感染Omicron；當局目前已指示患者進行單獨隔離，並正在追蹤其他接觸者。

法國本土目前也已發現8宗疑似為Omicron的病例，因此Omicron也可能已在法國境內傳播。為了遏制Omicron，法國政府上週已暫停其海外領土與非洲南部幾個國家的航班。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast