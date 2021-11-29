26歲男「開車隨機性侵」　撞死夫妻檔「抱走人妻屍體洩慾」

▲莫男撞倒夫妻檔後，抱走人妻屍體洩慾。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣西一名26歲莫姓男子2019年一日深夜開著車子在路上尋找落單的女子性侵，在看見一對夫妻騎車經過時，加速將兩人撞倒，並在發現人妻已被撞死後，仍性侵了屍體。男子近日被貴港市人民檢察院故意殺人罪、侮辱屍體罪提起公訴。

起訴書顯示，莫男2019年10月13日獨自駕駛一輛汽車從廣東返回廣西，在桂平市金田鎮、垌心鄉和平南縣的大鵬鎮等地駕車遊蕩，尋找落單女子強姦。

當晚11時左右，莫男在平南縣一個路口發現一對夫妻騎著電動機車經過，打算性侵人妻，開車加速追上，並用車將兩人撞倒，隨後把昏迷的人妻抱上車，打算找地方性侵。

開車到一半，莫男發現人妻已經被撞死，沒有了呼吸，但仍停車性侵了人妻，並在性侵過後，將屍體隨便丟在路邊就開車逃離現場。此外，莫男為了毀滅罪證，還放火把汽車燒毀。

起訴書提到，人妻的老公被留在車禍現場，被送到醫院後也搶救無效身亡。

貴港市人民檢察院指出，莫男為達到性侵婦女的目的，採取撞車的手段，致兩人死亡，在明知婦女死亡的情況下性侵婦女，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪、侮辱屍體罪追究其刑事責任。