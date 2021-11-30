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社會 社會焦點 保障人權

快訊／鈕承澤今天入獄要關4年！面帶微笑雙手合十：謝謝關心

▲鈕承澤。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲鈕承澤。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、林昱萱／花蓮報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，被依法判刑4年徒刑定讞，而他隨後遷籍到花蓮，並以希望能安頓好母親為由，希望能延緩入監，而檢方同意讓鈕從11月2日延緩入監到11月30日。對此，稍早鈕承澤已經在兩名友人的陪同下，入監服刑。

鈕承澤入獄前，特意拉下口罩，雙手合十向外界表示，謝謝大家關心。其臉上還面帶微笑，看起來心情平和。對此，檢方表示，鈕承澤已於30日(今)上午10時，準時前來花蓮地檢署執行科報到，經過檢察官訊問後，已即刻發交花蓮監獄執行，一切過程平和、順利。

▲鈕承澤。（圖／記者王兆麟翻攝）

本案發生於2018年11月間，被害人為電影《跑馬》女劇組人員，當時劇組原定要開工作會議，但鈕承澤因故臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會同樂，當時被害人也跟著到場。當晚眾人陸續離去後，只剩被害人一人在場。鈕承澤竟將被害人強壓在沙發上後強脫衣褲，但疑似因為無法勃起，最後以手指性侵得逞。被害人堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤無法進一步性交，只好讓被害人穿回衣物離開。

一審法院審理時，鈕承澤不僅否認犯行，甚至還辯稱雙方是你情我願、情投意合，同時賠償對方200萬，但並未得到對方諒解，鈕承澤被依法判刑4年，而案經上訴到最高法院後，最高院法官認為其毫無悔意，因此維持原判決，駁回其上訴，全案定讞。

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