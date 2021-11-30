愛女打1劑莫德納「15天後突身亡」　老父心碎：她明年4月要辦婚禮

▲ 南韓一名女子接種疫苗15天後突然身亡。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名30歲女子10月接種第一劑莫德納疫苗，原先身體健康的她卻在15天後突然死亡，家屬悲慟不已。她的父親上政府網站請願表示，女兒原先預計明年4月辦婚禮，打了一劑疫苗後卻突然撒手人寰，又怕政府不會承認女兒的死因與疫苗的關聯，令他十分絕望。

《中央日報》報導，一名老父親29日到青瓦台請願網站上以「女兒接種疫苗15天後過世了，好委屈」為題發文說明，他30歲的女兒10月4日接種第一劑莫德納，同月19日突然死亡，明明3天前與女兒通電話時，她的聲音聽起來還十分有活力。

男子表示，一個人將女兒拉拔長大的過程十分辛苦，對於孩子能夠開朗健康長大感到非常感激，女兒也很認真上班，今年2月和男友登記結婚，開始同居，原預計明年4月舉行婚禮，場地也已經訂妥，沒想到發生悲劇，只要想到突然離世的女兒就淚流不止。

他指控，疫苗一夜之間奪走女兒、女婿和遺屬的幸福，令他感到絕望，已經申請調查女兒的死因與疫苗是否有因果關係，雖然有被告知需要等待約一個月，至今還沒有任何回音。

他表示，大部分因疫苗而死的受害者都沒有被認定死因與疫苗存在因果關係，令他更加傷心，「為了保持健康才打了疫苗，卻反而因為疫苗死去，令人氣憤又悲痛」，希望政府推廣疫苗接種的同時也能盡到保障國民的責任。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast