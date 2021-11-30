嘉市社大「自然農法分享班」　吃得健康提倡友善農法

▲嘉義市社大「自然農法分享班」優良農產品競賽結果揭曉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市社大「自然農法分享班」為了讓學員彼此互相切磋、交流耕種經驗，今(30)日在鈺通大飯店舉行好自然農業社暨服務團110年會(團)員大會以及農產品競賽活動，吸引50位學員報名參加，現場展示學員們所種植的農產品，同時進行票選活動，最後由黃敏惠市長頒獎表揚優良農產品競賽得主，並頒發榮譽狀給2位資深學員，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠市長表示，感謝社大所有學員的用心栽培以及各位老師的指導，讓我們吃得更健康；自然農法對環境友善，而且大家在種植的過程當中越動越健康，對我們的身心靈都有很大的幫助。

黃敏惠市長提到，今年嘉義市又入圍幸福城市，去年是第一名，今年獲得第二名，數一數二的幸福就在嘉義市，幸福來自於努力，希望嘉義市能成為「全齡共享，世代宜居」的好城市，「世世代代好徛起，大大小小攏甲意，這就是咱幸福的嘉義市！」

嘉義市社區大學「自然農法分享班」，是嘉義市唯一的「都市農業學校」，上課教室、與實習菜圃，都在蔬香滿園農園裡面。學員除了可以學到種植蔬果、糧食作物的技能之外，還有學員自產蔬果交易、資材共同採購、食安與養生美食料理等日常生活經驗交流，95年創立至今已有16年，今年秋季班共有150多位學員，其中有青農、退休校長、台商等，共學、共榮、共享，形成樂活耕種社群。

今年50件參賽農產品有橄欖、芭樂、淮山、紅鬚玉米、火龍果、南瓜、木鱉果、筊白筍、綠豆及筆柿等各式告樣蔬果，琳瑯滿目，參賽者無不用盡巧思，在農產品上加上不同的表情符號或創意妝點，並為參賽作品創意取名，有「倩女幽魂」、「一統江山」、「冬天的公主」及「夏威夷仙境」等，非常吸睛，現場「選我」、「選我」的拉票聲此起彼落，戰況激烈、熱鬧滾滾。

黃敏惠今天特地到場為參賽者加油，並頒獎表揚前三名，得獎者可獲得3000、2000及1000元獎金，比賽並設第十、第二十、第三十名及倒數第二名的特別獎，創意十足。