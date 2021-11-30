海外留學生憂反美豬斷台灣出路　合拍影片訴求美豬公投不同意

▲海外留學生擔心反美豬公投，影響台美貿易，合力拍片訴求1218公投投下不同意票。（圖／youtube影片）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨在府院黨總動員下，讓參與的民眾越來越熱絡；近日，一群在海外工作與留學生，憂心國民黨的「反美豬公投」恐會傷害台美關係，在網路上發表一隻合拍的影片，訴求「相信科學，終結恐懼，1218 美豬公投不同意」。

綠營幕僚表示，就最近媒體民調結果觀察，年底四項公投案可以看出，從10月底開始，民進黨府院黨全體動起來下，每一場公投說明會民眾參與越來越熱，顯見有越來越多國人憂心相關公投如過通過，可能傷害國家的經濟跟國力。

該幕僚指出，原本國民黨以為罷免台灣基進黨立委陳柏惟後，可趁勢拉抬公投聲勢，但畢竟這四個公投議題，都與國民黨過去執政的決策有關，如今卻打臉自己，立場前後矛盾，就連國民黨黨籍的地方首長侯友宜、林姿妙、徐耀昌、盧秀燕等人，都在民意壓力下與黨中央不同調。

在公投案中，綠營幕僚表示，反美豬公投對國家仍是最大威脅，因此，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空中心擔任食品研究科學家的郭正光博士也特地返台，以自身的經歷宣傳國民黨的反美豬公投是污名化美豬。

此外，也有一群在海外工作與留學生憂心國民黨的「反美豬公投」恐會傷害台美關係，以及台灣在國際貿易的影響，於是在網路上發表一隻合拍的影片，訴求「相信科學，終結恐懼，1218 美豬公投不同意」。

這位幕僚強調，國民黨口口聲聲說不是反美，但這件事不管是將被派駐美的朱立倫核心幕僚黃欲鈞，及國民黨婦女部主任林麗蟬都曾承認，都對台美經貿有影響，可見國民黨明知會強推「反美豬公投」是對台灣未來有傷，仍執意這麼做，背後目的就只為拉下民進黨，拖台灣一起陪葬。