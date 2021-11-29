地球公民基金會投書媒體　轉向表態「不同意三接公投」

▲總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，原本聲援和支持公投連署地球公民基金會，近日以「三接遷離大潭藻礁公投，地球公民基金會的觀點和建議」為題投書媒體。根據其內容，地球公民基金會態度轉向，建議「三接遷離大潭公投案投不同意」。

地球公民基金會投書中指出，三接遷離大潭公投案，涉及到能源轉型中減碳、減煤、減空汙的時程和代價，以及願意為生態環境的保護做到什麼程度。

地球公民基金會表示，公投只有「通過」與「不通過」，每個公民都得在投票時做出選擇，而本案涉及生態保育、能源轉型、程序正義或社會共識，投票行為的背後往往反映著不同的價值排序，即使同為環境生態的關懷者，投票意向也有差異，因此呼籲彼此互相尊重。

對於三接再外推方案出爐，地球公民基金會表示，就現有已知的資訊判斷，認為這是一個可以兼顧增氣減煤時程，同時迴避對藻礁破壞的折衷方案。

▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（資料照／總統府提供）



地球公民基金會在文中指出，社會運動的目標是為了促成正面改變，而不是為了輸贏，因此，呼籲選民深入了解利弊得失，建議三接遷離大潭公投案投不同意，也尊重主張三接應遷離大潭的選民。

此外，對於台灣邁向2050淨零排放，地球公民基金會表示，這是一個極為艱難的挑戰，三接的衝突矛盾只是開始。他們指出，基隆協和電廠的天然氣第四接收站正在環評審議，填海造陸的爭議未必小於三接；而光電需要大面積的土地，與農漁村、生態環境空間衝突是現在進行式。

他們認為，執政者應在淨零時程壓力下，充分考量社會公平、環境最小衝突，透過能源設施的國土規劃、生態基礎調查、健全環境與社會評估，落實程序正義，盡可能求取最大社會共識，不應再重蹈政治力介入三接環評的覆轍。