林飛帆赴馬祖宣講公投　李問：離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品

▲民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆28日前往馬祖，跟黨部主委李問一同進行公投「四個不同意」宣講。其中，在重啟核四議題上，李問表示，核能專家1996、2017年都曾提案把核廢料放馬祖，他認為這對離島非常不公平，讓都會區享用核能電力，卻是離島承擔核廢料後果。

李問表示，感謝林飛帆和他一起到南竿介壽村獅子市場，進行公投「四個不同意」宣講，並一起享用馬祖特色早餐。他強調，核能發展中，離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品。

▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）



李問表示，核能專家曾在1996和2017年都曾經提案把核廢料放在馬祖；他強調，不論是放在蘭嶼或是金門、馬祖、澎湖，這對離島非常不公平，只有都會區享用核能的電力，卻讓相對弱勢的離島承擔核廢料後果。

接著，林飛帆也在李問、北竿鄉服務主任詹庭語陪同下，前往北竿芹壁村，進行公投「四個不同意」宣講，林飛帆也站上播音站大聲說出，「民主政治在馬祖，越來越深化、越來越有活力！」

李問說，芹壁的播音站，曾經在冷戰時期向對岸進行「心戰喊話」，向對岸的民眾宣傳不同的政治理念。他說，如今的馬祖，與中國大陸依然只有一水之隔，卻擁有截然不同的政治制度，國內的公投雖然有不同立場，但是都能進行充分的表達，就是民主最大的價值。

▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）



▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

