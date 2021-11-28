　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆赴馬祖宣講公投　李問：離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

▲民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆28日前往馬祖，跟黨部主委李問一同進行公投「四個不同意」宣講。其中，在重啟核四議題上，李問表示，核能專家1996、2017年都曾提案把核廢料放馬祖，他認為這對離島非常不公平，讓都會區享用核能電力，卻是離島承擔核廢料後果。

李問表示，感謝林飛帆和他一起到南竿介壽村獅子市場，進行公投「四個不同意」宣講，並一起享用馬祖特色早餐。他強調，核能發展中，離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品。

▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

李問表示，核能專家曾在1996和2017年都曾經提案把核廢料放在馬祖；他強調，不論是放在蘭嶼或是金門、馬祖、澎湖，這對離島非常不公平，只有都會區享用核能的電力，卻讓相對弱勢的離島承擔核廢料後果。

接著，林飛帆也在李問、北竿鄉服務主任詹庭語陪同下，前往北竿芹壁村，進行公投「四個不同意」宣講，林飛帆也站上播音站大聲說出，「民主政治在馬祖，越來越深化、越來越有活力！」

李問說，芹壁的播音站，曾經在冷戰時期向對岸進行「心戰喊話」，向對岸的民眾宣傳不同的政治理念。他說，如今的馬祖，與中國大陸依然只有一水之隔，卻擁有截然不同的政治制度，國內的公投雖然有不同立場，但是都能進行充分的表達，就是民主最大的價值。

▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往馬祖，在連江縣黨部主委李問陪同下，一同進行公投宣講。（圖／李問提供）

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
台灣「防疫這招」被笑落後！　醫：會保護我們躲過Omicron
張蘭爆「陳建州勒脖痛打汪小菲」　經紀人回應了
今增3人突破性感染！　全都打「這廠牌疫苗」
爆「痛打汪小菲」黑人微博被圍剿　張蘭逆轉道歉了
Omicron入侵澳洲！　全球已10國淪陷
前啦啦隊國手「翻窗勒殺女房東」　影片曝光　
害21歲女伴慘死！　R8哥上銬移送畫面曝光
疫苗無效、易重症？前台大醫列「Omicron魔王6大必知」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

點名新北是公投破口　黃士修：不利侯友宜連任或參選總統

民調出爐！蔡英文信任度持續走高　帶動民進黨好感度翻紅

遏止退將淪統戰樣板　王美惠提修法取消月退俸或罰1000萬

柯文哲徵月薪9.4萬「美學辦公室執行長」　議員憂變2022文宣操盤手

林飛帆赴馬祖宣講公投　李問：離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

男生要注意！百萬插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

全力捍衛公投！　朱立倫宣布12／17夜宿自由廣場

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

點名新北是公投破口　黃士修：不利侯友宜連任或參選總統

民調出爐！蔡英文信任度持續走高　帶動民進黨好感度翻紅

遏止退將淪統戰樣板　王美惠提修法取消月退俸或罰1000萬

柯文哲徵月薪9.4萬「美學辦公室執行長」　議員憂變2022文宣操盤手

林飛帆赴馬祖宣講公投　李問：離島永遠是被堆放核廢料的犧牲品

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

男生要注意！百萬插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

全力捍衛公投！　朱立倫宣布12／17夜宿自由廣場

麥當勞漲到「2個便當價」還是夯　網揭壓制關鍵不意外

白靈3分鐘分享「金馬戰袍製作」全過程！　親剪親縫金句震撼紅毯

妙齡女圖書館飲水機前裝水　色男貼身後偷拍裙底判3月

命名Omicron跳過Xi　美轟WHO「中共傀儡」：中國感受比公衛重要？

車庫架網防鄰居狗偷渡　隔天「捕獲慣犯臭臉腸」網笑：抓到大魚

楊謹華搶閨蜜男人狠嗆林心如：我只是撿妳不要的！演到嘴角發抖網狂讚

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

26歲男躲飛機起落架！忍近3小時偷渡美國　落地恍神畫面曝光

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

點名新北是公投破口　黃士修：不利侯友宜連任或參選總統

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

台人在土國詐騙被逮　外交部回應

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

土耳其破獲詐騙案22台灣人被捕　外交部：讓台灣蒙羞

蔡英文宣傳公投　爆翁章梁送「這個」讓總統有面子

男生要注意！插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

萊豬下一步？他秀證據：民進黨不演了！下一步開放福島核食

蔡英文稱林靜儀當選生育率會提高　藥師林士峰：根據在哪？

波羅的海三國議員團　今晨抵台

蔡英文：林靜儀當選　選區生育率提高

更多熱門

相關新聞

男生要注意！插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

男生要注意！插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

知名百萬插畫家「蓋彼Gabi SDK」透過臉書以「女友四個不同意」為題，列出女友不同意男生聯絡的4種女生。由於總統蔡英文近日迎戰1218四項公投，就是喊出「四個不同意」，她也在該名插畫家的臉書下留言，「我也有四個不同意」。

「不能輕信中國」　林飛帆：用公投守住外交成果

「不能輕信中國」　林飛帆：用公投守住外交成果

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛但美豬不行？

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛但美豬不行？

組最強男團宣傳公投？　吳怡農：有機會就不缺席

組最強男團宣傳公投？　吳怡農：有機會就不缺席

蔡英文親上公投火線　揭藻礁公投3大事實、三接4大努力

蔡英文親上公投火線　揭藻礁公投3大事實、三接4大努力

關鍵字：

李問林飛帆綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面