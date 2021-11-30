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國民黨民調／公投民調3勝1負　反萊豬大勝25%、重啟核四小輸2%

▲▼國民黨智庫「四大公投民意調查公布」。（圖／國家正設研究基金會提供）

▲國民黨智庫「四大公投民意調查公布」。（圖／國家正設研究基金會提供，下同

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫今（30日）公布4大公投民調結果，除了重啟核四公投案之外，其餘3案都過關，反萊豬公投同意票更大過不同意票近25%，公投綁大選與珍愛藻礁也勝出近15%。

國民黨民調結果如下：

反萊豬公投：55.2％同意、30.9％不同意、13.9％拒答

公投綁大選公投：51％同意票、36.4％不同意票、12.6％拒答

珍愛藻礁公投：45.1％同意票、27.1％不同意票、27.9％拒答

重啟核四公投：41.3％同意票、43.2％不同意、15.5％拒答

國民黨文傳會主委凌濤表示，這1個月是國民黨的127周年的黨慶月，所有的黨慶都結合公投宣講，幾乎每一個縣市場是都縣市長都有參加，最後還有兩場大型造勢，包含1212跟民團合作，以及1217夜宿的活動，屆時縣市首長們會用各種方式，一起來呼籲公投要投下同一票。

本民調由十方民意調查公司與政策資訊股份有限公司，以電腦輔助電話訪問系統，進行資料蒐集，訪問時間是11月19日到26日，晚上6點到9點半，全部1068份樣本數，在信心水準95%下，抽樣誤差小於3%。

▲▼國民黨智庫「四大公投民意調查公布」。（圖／國家正設研究基金會提供）

▲▼國民黨智庫「四大公投民意調查公布」。（圖／國家正設研究基金會提供）

▲▼國民黨智庫「四大公投民意調查公布」。（圖／國家正設研究基金會提供）

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