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她被迫嫁給性侵犯　婚後忍受家暴仍慘遭潑汽油燒死

▲▼陳昌雨控訴媽媽遭到爸爸潑汽油燒傷致死。（圖／翻攝自網易新聞）

▲陳昌雨控訴媽媽遭到爸爸潑汽油燒傷致死。（圖／翻攝自網易新聞）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸雲南一名婦人遇上恐怖情人，慘遭性侵且被迫嫁給對方，婚後又被家暴，最終還被潑汽油燒成重傷，不幸慘死。婦人的兒子陳昌雨近日接受陸媒訪問，談起母親的死非常痛心，下定決心要替母親討個公道，讓父親受到法律制裁。

《網易新聞》報導，陳昌雨表示，原本母親家中有幫她安排相親對象，但母親不喜歡，與父親認識後雙方互有好感，但後來發現父親是個地痞流氓，母親想和他分手，沒想到父親卻夥同幾個朋友，強行性侵母親，然而因為當時社會保守，母親只好委屈和對方在一起。

但婚後的生活變得更加痛苦，陳昌雨回憶，他15歲輟學前，父親就坐了兩次牢，父親從第一次出獄後就開始對母子倆拳腳相向、辱罵，而父親從小的缺席和暴力也讓陳昌雨非常懼怕父親。

陳昌雨輟學後，就逃離家裡到外地打工，也曾想過帶著母親一起離開，但母親因為捨不得家裡便拒絕了他，沒想到卻讓母親最後慘遭毒手。

今年3月中，陳昌雨收到鄰居的訊息，得知父母因為吵架住進醫院，起初他與母親聯絡，母親說是在給摩托車加油時，父親在一旁抽菸意外爆炸，不嚴重。但陳昌雨事後透過阿姨了解才知道，事情並非如母親所說，而是父親殘忍地直接把汽油潑在母親身上，更點火燃燒，導致母親全身有55%燒傷，最後母親在7月底依然傷重不治身亡，父親雖在當下也有受傷，但傷勢不嚴重，治療出院後遭到當局刑拘。

▲▼陳昌雨控訴媽媽遭到爸爸潑汽油燒傷致死。（圖／翻攝自網易新聞）

▲陳昌雨媽媽全身有55%的燒傷。（圖／翻攝自網易新聞）

後來陳昌雨母親的屍檢報告也出爐，母親的死因是「因燒傷導致的感染性中毒，休克死亡」，再度證實是父親下此毒手。而陳昌雨事後知道父親被拘留後，他表示對於父親充滿怨恨，「如果法律允许的话，我想拿刀把他砍了」，也希望法律能替母親討一個公道，讓母親入土為安。

▲▼陳昌雨與母親感情很好。（圖／翻攝自微博／鱼蛋蛋8）

▲陳昌雨與母親感情很好。（圖／翻攝自微博／鱼蛋蛋8）

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