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深陷大陸版百慕達！4地質員詭笑丟命「死亡很突然」　曝地磁異常

▲哀牢山地勢險峻，氣候變化複雜。（圖／翻攝橙柿新聞）

▲哀牢山地勢險峻。（圖／翻攝橙柿新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸版「百慕達三角洲」！大陸地質調查局4名隊員13日進入雲南哀牢山山區後失聯，經過多日搜救，4人於22日被找到，但均已遇難。參與救援的雲南省登山戶外運動協會會長胡文琨表示，「我們指揮部在測量該地的磁場時發現，救援地的磁場是四川黑竹溝磁力強度的兩倍。」

據《紅星新聞》報導，22日，據普洱市失聯人員搜救聯合指揮部通報，此前失聯的4名地質調查人員，於11月21日被搜救隊伍發現時已不幸遇難，23日21時50分，4名失聯人員遺體已移交失聯人員單位。

胡文琨表示，「通過對他們遺物的判斷，當時食物和汽油都還有剩餘，所以根據我個人的分析，我認為主要是受當地的磁場干擾造成迷路，在遇難者自身沒有認知到危險的狀況下，發生了失溫意外。在外面的搜救過程中，電子羅盤和機械羅盤都有受到磁場干擾而紊亂。我們都是通過畫圖重新確定位置。」

▲▼哀牢山4名地質人員遇難。（圖／翻攝自央視,澎湃新聞）

▲哀牢山4名遇難者留下的雨衣碎片。（圖／翻攝自央視）

他進一步表示，「而14-16號3天大雨，山上一下雨就起霧，容易迷失方向。所以當時4名調查員受大霧和羅盤指向的影響，沒有尋找到工作點的正確方向，在這個過程中，可能他們還在工作的狀態，沒有意識到發生危險，而失溫的發展又很快，所以在很短時間裡，發生失溫意外。」

胡文琨認為，「因為意外發生得比較突然，遇難者沒有表現得不好的狀況，而是呈現失溫者微笑的面部表情。4名遇難者相隔不遠，有兩個人並排躺在一起，一個人順著一個方向，另外一個人跟他們間隔10公尺左右。只有戶外失溫這種情況才會很快地把人的生命帶走。」

那遇難者都配備了RTK裝備（實時差分定位）幫助定位，為什麼沒有按下該裝備呢？胡文琨也指出，「可能正是因為他們沒有意識到危險和問題。我們指揮部在測量該地的磁場時發現，救援地的磁場是四川黑竹溝磁力強度的兩倍。所以在事故發生前，4名調查員可能還在尋找工作點樣地，他們個人認為還沒有產生危險，所以沒有打開裝備發出求救信號。」

▲哀牢山地勢險峻，氣候變化複雜。（圖／翻攝橙柿新聞）

▲哀牢山氣候變化複雜。（圖／翻攝橙柿新聞）

胡文琨也進一步解釋，「4位遇難者以前都是中國人民武警黃金部隊的戰士，最大的32歲，最小的是25歲。我們在這次任務中和他們的戰友一起搜救，戰友告訴我們，他們的能力非常強。他們主要負責林地調查、地質調查、冶金礦產等工作，至少有3年以上的工作經驗，在野外工作中積累了豐富的野外生存經驗。」

他指出，「他們作為戶外調查的地質隊員，戶外生存能力比我們普通戶外愛好者強大得多，甚至在某種意義上比我們有些戶外專家都要強大。這也是為什麼他們沒有帶那麼多裝備的原因，因為他們野外生存經驗很豐富，就像獵人一樣。我們組織了包括山地、洞穴等多次救援行動，但從來沒有遇見過比這次大的任務。這次救援行動在中國來說都是最大的了，它的救援難度應該是排在第一。」

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