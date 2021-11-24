4地質員進「凶險哀牢山」全身亡！一人遺體面帶笑容　可能死因曝

▲4名地質人員的雨衣碎片。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸地質調查局4名有著豐富經驗的隊員，13日進入雲南哀牢山山區後失聯，經8日的搜救，均被發現已經遇難。這些失聯人員，年齡最大的32歲，最小的25歲，曾經都當過兵，具有野外生存能力。據陸媒最新披露，搜救人員表示，其中一人面部還帶有笑容，「這是典型的失溫症狀。」

4名隊員13日由普洱市者東鎮樟盆村進入哀牢山腹地，開展森林資源調查，但當日下午4人最後一次與外界取得聯繫後失聯。經連日搜救，21日下午6時33分，其中3名失聯人員的遺體在哀牢山玉溪市新平縣水塘鎮被發現，及至22日早8時32分，發現了第4名失聯人員。至此，搜救工作結束，4人均遇難。

湖南長沙馳援參與搜救行動的嶽麓藍天救援隊隊長譚章表示，在搜救過程中發現4人曾順著河流、溪流往下游走的痕跡，「應該是希望沿水道找到村莊。」另外，救援隊還在石板上發現了油漆留下的標誌，「失蹤人員的戶外生存能力還是非常強大的」。

▲哀牢山4名地質人員遇難。（圖／翻攝自澎湃新聞）

譚章又披露，最初發現的3名失聯人員中，有1人的衣服掀開，露出腹部，面部還帶有笑容，「這是典型的失溫症狀。」他進一步判斷，4人遺體被發現時分隔兩處，極有可能是4人中途決定由1名隊員外出求救，剩下3人原地保存體力。

此外，由於哀牢山山形陡峭，地理環境複雜，4名地質人員遺體轉運工作也十分艱難。有當地知情人士透露指，「殯儀館的車輛已經去接了，但不知道什麽時候才能接到。搜救隊員抬著遺體，22日才走了400公尺。」

23日上午，殯儀館的車輛再次前往哀牢山，直至當晚7時許，車輛仍未返回。另外，有參與救援人員表示，遺體轉運的速度非常慢，目前仍在轉運過程中，「24小時可能還走不了1公里。」