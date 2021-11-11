微波雞蛋40秒！他用「湯匙挖出」...下秒爆炸險毀容

▲雞蛋突然從杯中炸開來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

雞蛋放進微波爐有加熱可是要注意安全！英國一名男子日前把雞蛋拿去微波，沒想到發生爆炸意外，導致他的臉部嚴重燒傷，險些毀容。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國一名男子蓋瑞（Gary McDougall）日前一如往常地想用微波爐加熱雞蛋，他先將水燒開倒進杯子裡，再打入一顆雞蛋，放到微波爐裡加熱約40秒，但當他拿出杯子，要用湯匙去挖雞蛋時，雞蛋突然從杯中炸開，滾燙的水和灼熱的蛋液全濺到他身上。

▲蓋瑞臉部遭到嚴重燙傷。（圖／翻攝自TikTok／@8gazmcd1）

蓋瑞說明，他平常都會以這個方法加熱雞蛋，就可以吃到一杯熱騰騰的荷包蛋，已經使用這種煮法不下百次，這是第一次發生意外。悲劇發生後，蓋瑞立馬被送往醫院急診室，所幸治療後並無大礙。

儘管如此，雞蛋爆炸的意外仍在蓋瑞的脖子到肚臍留下了火紅的燙傷痕跡，他的臉部也嚴重受傷，目前右眼都還張不開，蓋瑞也將自己的悲劇意外拍成影片，放到影音平台TikTok上，呼籲網友們千萬不要用微波爐來煮雞蛋。

報導指出，蓋瑞並非第一個用微波爐煮雞蛋受傷的人，去年7月，英國一名婦女也嘗試用這個方式，結果造成臉上一半的皮膚燒傷。