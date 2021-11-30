她問汽車儀表板旁的「神祕小格」用途？　內行曝：時代的眼淚

▲網友詢問汽車原廠內裝的「神祕小格」用途。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

記者謝欣辰／綜合報導

汽車原廠內裝幾乎都會因當地行車文化更動，但一般都有原先設計好的用意。近期有位女網友在臉書社團《爆系知識家》提問汽車儀錶板旁的神祕小格，「原廠設定是用來放什麼的？」不僅釣出內行人解答，還意外提到「時代的眼淚」。

只見原po附上的照片，在儀錶板旁、冷氣出風口的底下有個神祕小方格，雖然很常見，但現在大多通常不是空在那放著長灰塵，就是像原po一樣「目前拿來塞衛生紙」，卻始終不解真正的用途為何，於是原po決定上網詢問。

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照片一貼出，引起一堆網友回覆，「以前這個格超好用的啦」，「你這老車了吧！而你應該是年輕人」，「新款的車幾乎都沒這小格了」，「我也納悶超久，又超會長灰塵」眾多回應中也釣出內行人解答，「以前可以放回數票」，「回數票專用，有年紀的車」，「放回數票的位置啊」，回數票的記憶也引起許多老司機大喊，「時代的眼淚啊」，「歷史的痕跡」。

內行老司機提到的回數票，以前高速公路沿途服務區、郵局、加油站都可以買到，是原先國道通行時，根據車型大小有不同的收費所設計的票券。直到台灣高速公路2013年開始使用電子收費系統，收費站陸續停用、拆除，回數票因此而走入歷史。