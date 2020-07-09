三倍券還是能買回數票！高鐵：「但有限制」詳細辦法7/10公告

▲許多通勤族會購買高鐵回數票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院推出振興三倍券，不過卻被發現，在官網常見問答頁面原有一題「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，是否適用？」今日竟被取消高鐵部分。對此，高鐵公司表示，明日將公布三倍券購買高鐵票細節，據了解，可用來買回數票，但有相對限制，避免套利或兌現。

三倍券官網日前已上線，在常見問答頁面原有一題「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，是否適用？」答案是「1.可以使用三倍券購買高鐵及台鐵具使用期限之回數票。2.北捷1,280定期票，可累計三倍券消費額度。」

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▲三倍券官網被修正，不見高鐵回數票規定。（圖／翻攝自三倍券官網）



不過今日官網上該題卻已被修正，目前顯示「可以使用三倍券購買台鐵具使用期限之回數票；北捷1,280定期票，可累計三倍券消費額度」。高鐵部分已被消失。

對此，高鐵公司表示，此為三倍券官網問題，並非高鐵公司的意思，據了解，民眾可以三倍券購買回數票，不過會有相對限制，高鐵公司將於明（10）日公布相關規定，不會不能買，但必須防兌現與獲利。

▲高鐵公司表示，明天將公布三倍券使用詳細辦法。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵回數票僅發售全票，且南港－台北、南港－板橋及台北－板橋區間恕不發售。包括優惠效期60天，可搭乘8次，折扣92折；效期30天，可搭乘10次，折扣82折兩種。回數票採「記名」制，並以非接觸式智慧卡發行。

高鐵公司表示，回數票的退換票相對困難，如一次買可搭8次的優惠票，若剩下2次可能會有旅客需要退票，因此若以三倍券購買，就需有相關規定，避免有心人士以退票獲利。