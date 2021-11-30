獨／不只高嘉瑜！法院認證林秉樞恐嚇前女友　嚇死人語錄一次看

記者劉昌松、黃哲民、黃宥寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，消息曝光引發各界譁然，《東森新媒體ETtoday》接獲爆料，這已不是林秉樞第一次粗暴對待女生，去年8月間，林秉樞就曾暗示散布裸照影片、逼迫前女友辭去工作，甚至恐嚇「信不信殺了妳跟妳小孩」，林秉樞被起訴後坦承犯下恐嚇罪，被法官判拘役40天，緩刑2年。

▲林秉樞因對前女友揚言散布裸照、殺害小孩子，被依恐嚇罪判緩刑。（圖／翻攝關鍵評論網）

判決指出，林秉樞和某任前女友時常因為細故發生爭執，2020年8月11日到25日間，林多次打LINE語音對前女友說：「我不要在一起，我不要錢，我要整死妳」、「妳一定要照我講的做哦，不然妳會消失，妳相信我，我不會像很多人這麼笨，什麼攝影機阿什麼什麼旅行袋阿箱啊，不是這樣，妳真的相信我」。

▲立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴傷害案，引發社會關注。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

林秉樞進一步要求前女友辭去工作，前女友拒絕「秉樞你這樣我沒辦法跟你繼續在一起」，林秉樞竟以存在手機內的前女友裸露照片及影片為要脅，「我現在開始玩死妳」、「我寄email，妳的影片，我都設好囉！妳試看看，妳明天妳就去沒關係，我就讓妳精彩到底。妳聽到齁！」、「那我會殺妳。妳聽到齁！我還會殺妳小朋友哦，妳聽到齁！」。

原本耐著性子的前女友一聽到孩子遭受威脅，開始反擊「這是底線，你不可以說殺我小朋友」，但林秉樞持續嗆聲：「我有妳手機定位我找得到妳哦…妳現在跟我跪下，跟我說對不起」，「妳現在跟我求饒…信不信我殺了妳跟妳小孩！」

▲林秉樞(右)曾登上廣播媒體受訪，私下對前女友威脅恫嚇。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

前女友為了保護孩子，開始不斷地道歉「我做錯了對不起」，林秉樞仍不放手「妳可以找媒體找什麼記者都可以，但是最後法律上弄不到我身上妳信嗎？」、「妳會死哦！妳信不信！妳真的會死哦！好不好！」前女友最後決定向警方報案，林秉樞向辦案人員辯稱，前女友應該不會因此心生畏懼，最後被檢察官依恐嚇危害安全罪起訴。

林秉樞在2021年8月到新北地院出庭時認罪，並和前女友達成和解，獲得原諒，林並請求法官看在他母親正在安寧病房，希望在母親有生之年盡力陪伴，法院最後判他拘役40天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時的法治教育課程。