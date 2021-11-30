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聲援高嘉瑜　蔣萬安：任何形式的暴力都不該被容忍

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料遭男友施暴，導致高多處挫傷，高嘉瑜後也至台大醫院驗傷。對此，國民黨立委蔣萬安表示，任何形式的暴力都不該被容忍、姑息，「嚴厲譴責暴力行為！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 衛福部長陳時中 勞動部長許銘春 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

根據統計，2020年臺灣家庭暴力事件多達178,710件，平均一天有近500起家暴通報案件，被害女性占比更高達65.7%。蔣萬安質疑，當越來越多受暴婦女選擇不再隱忍，現行政府能提供的庇護、資源協助，是否足以回應、支撐她們的選擇？給予她們撐下去的勇氣？

蔣萬安表示，當受暴婦女因為顧念舊情，或遭到私密影像外流等種種威脅而不敢聲張，只能繼續隱忍，可以想見被害人有多麼徬徨無助；長期承受的心理壓力，也讓生活、人際關係及職場表現受到影響及衝擊！

蔣萬安指出，如今的暴力受害者已不僅限於女性，男性的受暴人數也一年比一年多，卻礙於自尊，恐比女性更加難以啟齒。

蔣萬安表示，除了持續要求政府與時俱進，更新相關法令及政策，真正成為受暴者的後盾；也應該從自身做起，多多關心身邊的親友，也讓受害者知道「大家都站在妳／你這邊」，遇到暴力事件一定要勇敢站出來，「保護自己、鼓勵他人，防制暴力，就從改變社會態度及價值觀做起！」

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