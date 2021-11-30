快訊／范雲認了　曾幫高嘉瑜男友向總統府要電子輓聯

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭爆出被男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片，後又傳出林男母喪時還透過民進黨立委范雲向總統府要到電子輓聯。對此，范雲下午受訪證實，他的確認識林先生，並重申應嚴厲譴責家暴，也包括利用性私密影像來威脅。

高嘉瑜今天傳出11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，期間男友看見高嘉瑜手機內訊息，發現高竟仍與前男友密集互傳訊息，頓時醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。對此，她除了在上午發表聲明強調希望不要再有下一個受害者，下午也前往警局正式提告。

對於林男在母喪期間透過民進黨立委范雲向總統府要到電子輓聯，范雲今天下午受訪也表示，她是透過其他立委的介紹，認識這位林先生，其團隊也有向總統府申請數位電子輓聯。

范雲說，她想重申的是，家暴零容忍，應該嚴厲的譴責對女性的家庭暴力，也包括利用性私密影像來威脅。

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