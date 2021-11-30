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燃燒金紙燒毀蚵寮火勢猛烈險波及民宅　幸搶救得宜險釀災禍

▲國人信仰虔誠，於特定節日皆會敬神祭祀，但燃燒金紙常發生祭祀不慎，造成火災，甚至造成人員逃生不及的危險，民眾豈能不小心謹慎防範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國人信仰虔誠，於特定節日皆會敬神祭祀，但燃燒金紙常發生祭祀不慎，造成火災，甚至造成人員逃生不及的危險，民眾豈能不小心謹慎防範。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

國人信仰虔誠，於特定節日皆會敬神祭祀，除了準備供品及線香祭拜外，還經常會燃燒金紙，但在祭拜過程中，時常會發生因敬神祭祀不慎，猛烈火焰或高溫灰燼易造成延燒，有時甚至會造成人員逃生不及，民眾豈能不小心謹慎防範。

▲國人信仰虔誠，於特定節日皆會敬神祭祀，但燃燒金紙常發生祭祀不慎，造成火災，甚至造成人員逃生不及的危險，民眾豈能不小心謹慎防範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月下旬，台南市將軍區發生一起住戶於屋前金爐內燒金紙，高溫金紙火焰、灰燼遭強風吹出而引燃蚵寮火災。消防局指出，火災當日適逢三界公生日，住戶相當虔誠於屋內準備供品、點燃線香，並於屋外金爐內燃燒金紙敬神祭祀，但在燃燒金紙過程中並未全程警戒，突然一陣強風吹過來，金爐內燃燒中高溫金紙灰燼遭吹出並引燃鄰近蚵寮內易燃可燃物上，經過數分鐘隨即擴大燃燒，並波及鄰近住宅，情況一度危急。

消防局受理報案後陸續派遣4個消防分隊前往滅火搶救，並由大隊部指揮官前往指揮搶救，救災車組到達時鐵皮木造蚵寮火勢已相當大，且正往鄰近住宅蔓延中，消防員立即出水滅火，經過消防人員協力滅火搶救，火勢順利撲滅，並無造成人員傷亡，火勢僅略波及鄰宅牆面。

▲國人信仰虔誠，於特定節日皆會敬神祭祀，但燃燒金紙常發生祭祀不慎，造成火災，甚至造成人員逃生不及的危險，民眾豈能不小心謹慎防範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局調查火災案起火原因及相關引火機制後，建議可採取下列措施，來防範敬神祭祀燒金紙火災，以避免人員傷亡，降低財物損失：1、敬神祭祀心誠則靈，請勿燃燒金紙。如無法避免，建議少量。2、如需燃燒金紙請選擇適當位置，隔絕鄰近之可、易燃物，尤其下風處更要小心防範。3、金紙一定要放在不燃性金爐內燃燒，頂部加蓋（網），以防範高溫金紙灰燼遭強風吹出。4、燃燒金紙一定要全程警戒，並準備水桶裝水或適當滅火措施。5、金爐要完全降溫至常溫且內部灰燼清理（以水）乾淨後，才可收至室內。6、焚燒金紙處，應與建築物保持適當距離，建築物內請勿堆積可燃物（資源回收物等）。

市長黃偉哲呼籲市民信仰虔誠，善盡孝道，敬神祭祀，除非必要請少量燃燒金紙，燒金紙要在旁警戒，確定餘燼熄滅後（或以水澆熄）才可離去，以避免發生火災，並維護空氣品質。

消防局李明峯局長提醒民眾，建築物周圍環境請整理乾淨，切勿堆積易燃、可燃物，如有可燃性資源回收品，請勿大量囤積，適時販賣，以降低火災危險因子。

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