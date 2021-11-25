公寓裡有葬儀社每晚「拎拎拎」　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕



記者邱中岳／台北報導

北市第一殯儀館附近的公寓，竟然有葬儀社在公寓內私設會館，每天晚上住戶都會聽到移靈的聲音，讓住戶感到相當可怕，甚至在疫情期間，還有許多陌生人手捧骨灰罈、拿白幡招魂，許多喪家頻繁的進出公寓，儘管殯葬處早已開罰，但住戶還是指控業者根本不怕。

據了解，北市第一殯儀館周遭有許多葬儀社、會館，提供喪家放置靈位、骨灰罈等，並提供親友可以前往上香悼念，但卻有住戶反映，葬儀社竟然將靈堂擺放處安置在公寓大樓，每天都有許多喪家進進出出，甚至不時會有響起招魂鈴鐺。

▲葬儀社在公寓設置靈堂，住戶難過表示，每天都會聽到招魂鈴鐺的聲音。（圖／記者邱中岳翻攝）

住戶透露，每天都會聽到招魂鈴鐺的聲音，甚至還會聽到作法事的師父「喊話」，認為這邊根本就是住宅區，屬於違法行為，儘管殯葬處在9月份就對此開罰6萬元，但是住戶仍指控業者繼續營業，殯葬業者表示，公司那邊撤掉了，改成套房租給朋友。

據了解，在疫情最嚴峻的5、6月間，甚至有許多陌生人進出公寓，有的還手捧骨灰罈，甚至還有拿白幡引魂的，6月分更離譜，還在3樓架設靈堂，搞得多個喪家這樣上上下下，嚴重影響住戶的生活，最後雙方也在樓梯間爆發口角。

▲葬儀社在公寓設置靈堂，被開罰後疑似還繼續營業。（圖／記者邱中岳翻攝）

業者表示，住戶也有恐嚇行為，對此也將到法院提告，雙方屆時也將對簿公堂。

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