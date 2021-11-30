高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

▲高嘉瑜（右）遭男友林秉樞（左）家暴，29日她現身立法院財委會等候質詢時，脖子上的瘀傷（紅圈處）還清晰可見。（合成照，翻攝自臉書／本刊照片）

圖、文／鏡週刊

得知整起事件後，本刊記者根據爆料內容及掌握的家暴紀錄向高嘉瑜查證，高第一時間顯得相當驚訝，僅強調這些都是私領域的感情，不願多談，還反問本刊：「是飯店去通報的嗎？」但對遭打傷及控制行動，她還反問記者，是從哪一個管道獲知此訊息？以及何時刊登報導？

針對是否在飯店暴打高家瑜，林秉樞表示，爆料都是子虛烏有，他絕對沒有對高施暴，要求本刊可以跟高查證。他也強調，絕對沒有用隨身碟拷貝高的手機資料，應該只是高借用他的手機充電器，有部分資料傳到他的手機，更無2人親密的影片。

對於男友否認向她施暴，本刊29日再度致電高嘉瑜查證，這次她不再保持沉默，向本刊強調：「這件事我是受害人。」，受的傷很嚴重，但有部分資料仍在整理中，會在近日統一對外說明。本刊另問男方是否握有2人親密影片一事，高並未否認，僅強調會一併對外說明。

本刊第一時間追問與林秉樞的關係時，她也不願多談，直到記者告知24日她在二殯參與林母告別式時遭目擊，高才承認與林交往中。她說，2人交往半年多，已見過林的母親，也在林母臥病時多次探望，與林母互動不錯，因此林母過世後，她基於晚輩對長輩的尊重，才會到火葬場送林母最後一程。

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