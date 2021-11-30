高嘉瑜驚傳遭男友施暴、鎖喉　同事何志偉痛批：不可饒恕任何暴力

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚爆11月中旬遭男友林秉樞施暴，林男對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷，甚至限制高的行動。對此，民進黨立委何志偉30日受訪說，任何暴力都是不可以饒恕的，但基於朋友、同事情誼，不該過度評論這些私人的事情，呼籲網友留言前先想一想，不要造成二度傷害。

何志偉今天上午受訪說，這種家務事登上媒體之後都是傷害，而且是多分享一次，就多傷害一次，「任何家暴、暴力，包含言語上面，都是不可以饒恕的」，期待在鍵盤、手機前面的朋友們，在打字前請想想，如果這個當事人是你的朋友、家人，會怎麼去留言？拜託當事人一定要出來主張自己的權利，也拜託非當事人們不要再造成更多次的傷害，不要在傷口上面灑鹽了。

媒體問及，高嘉瑜是否曾與何志偉聊過感情的事情？何說，他和高嘉瑜是很久的朋友，同事情誼其實是有的，但若是過度評論這種私人的事情，也會對高造成傷害，因此，基於對朋友的體貼，應該先處理事情。

媒體追問，何志偉是否是在週刊爆料後，才知道高嘉瑜與前男友「小馬」馬文鈺分手一事？何志偉說，他們當然會聊天，有時候會分享彼此的生活、什麼好吃好喝的，還有工作上面瑣碎的事務，不過，此時此刻高嘉瑜希望的是，給她休息個半天吧，身邊的朋友失戀了會怎麼對待他？有時候可能就是不用講話的一個陪伴，這是她最需要的。

媒體也問及，上禮拜何志偉才剛和高嘉瑜開記者會，是否感受她有哪裡不對勁？何志偉僅說，要當一個民意代表、或者在職場上面幹練的女性其實不容易，強顏歡笑是民意代表很常做的事，在外人面前、公眾面前，身體上面受的傷其實都還好，心理的痛才是真的痛，「我們都被訓練到，其實就算受傷了、就算腳斷掉了，我們還是會用意志力把自己撐起來、站起來。」

不過，對於媒體問及，高嘉瑜是哪邊受了傷？何志偉說，因為他看高嘉瑜不會往下看、也不會往左右看，而是都看他的頭頂或眼睛，所以沒有注意到，並重申說，拜託網路上的朋友們注意不要觸法，從過去到現在，太多這種錯假訊息了，站在朋友的立場，他要保護高嘉瑜，也要提出警語，不要隨便分享私密影片，否則可能會觸法。