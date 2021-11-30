高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底！假扮高層到處騙

▲林秉樞身高近180公分，外表斯文，但情緒失控後，有令高嘉瑜不知的恐怖情人性格。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，林秉樞與高嘉瑜同樣出身法律系，年紀比高大2歲，現在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究。近年林以Raphael Lin為筆名，常在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還不時秀出與政治人物的合照，企圖彰顯他在政界的人脈。

▲高嘉瑜未曝光的男友林秉樞（圖），現在政大攻讀博士，卻經常對外自稱是在國安會工作。（翻攝臉書）

引人非議的是，林秉樞不時聲稱從事與國安系統有關的工作，執行高層交付的國安專案，也說自己是國安會祕書長顧立雄的幕僚，常跟調查局人員接觸，但本刊透過管道向國安系統及調查局等單位查證，相關人士都否認林有參與任何工作。

▲高嘉瑜全程參加男友母親火葬儀式，宛如準家眷。

知情人士透露，林秉樞經常利用臉書私訊，主動與政治人物或知名人士攀談、結交，選舉時還會表達願意捐贈政治獻金，2019年高嘉瑜參選立委，林就曾以個人名義捐款1萬元，「這是他的伎倆，偏偏高嘉瑜就被唬住了。」

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