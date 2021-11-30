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Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

記者黃翊婷／綜合報導

我國原本預計明年1月底開打第三劑疫苗，但隨著新魔王Omicron變異株來襲，中央流行疫情指揮中心昨日（29日）表示，最快明年元旦就能開打，整整提早1個月。至於哪些人該打第三劑，哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一坦言，若情況允許，「全民都要」。

▲▼中央加開5個BNT接種點，圖為中正紀念堂。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲專家認為，全民應該都要追加第三劑疫苗。（圖／指揮中心提供，下同）

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中央流行疫情指揮中心29日表示，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，考量到新冠肺炎疫苗接種後免疫保護力可能隨著時間下降，建議民眾接種第三劑，其中以6大族群為優先，分別為65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即新冠肺炎疫苗公費接種對象第九類）。

指揮官陳時中表示，上述6大族群應於接種第二劑6個月後，再施打第三劑，不過，第三劑接種也可以彈性調整，如果有出國需求，或在國外施打不方便，可以彈性間隔5個月。至於一般民眾甚麼時候可以接種第三劑，陳時中強調，第三劑量一定夠，也可以混打，最快明年1月1日以後就能開打。

▲▼12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心呼籲6大類族群接種第三劑。

那麼，除了應該優先接種的6大族群，還有哪些人需要打到第三劑？哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一，日前接受《TVBS大師講堂》訪問時提到，中和抗體在打完6個月後濃度就會降低，保護力也會下降，就算是最好的疫苗也是如此，所以「必須為大眾施打加強劑」。

何大一表示，由於台灣民眾大多接種AZ或高端疫苗，想要重新開放，就要廣泛接種好的疫苗，等同於全民都必須施打第三劑，因為根據研究，抗體下降和保護力降低的現象會發生在每個人身上，年輕人和健康者也會染疫，但他們的重症率和死亡率不高，所以排序而言，優先要務當然是年長者還有潛在疾病患者需先接種。

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▼▲專家及醫師建議第三劑應該接種mRNA疫苗。上圖為莫德納，下圖為BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

台大前感染科醫師林氏璧也曾在臉書PO文中提到，以mRNA疫苗（BNT、莫德納）加強已經是趨勢，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，若第3次以上再打同樣疫苗，「理論上效果有限」。

衛福部草屯療養院醫師沈政男也說過，第三劑如果要打，當然是打mRNA疫苗，若前兩劑是打mRNA，第三劑當然也是如此，若前兩劑是AZ，那第三劑就更應該補打mRNA疫苗，畢竟根據英國官方每週統計疫苗保護力，AZ在20週也就是5個月後，降到低於5成，反觀mRNA疫苗，尤其是莫德納，整體保護力與重症預防的表現仍很優秀。

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