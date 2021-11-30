「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

▲氣象局觀測，關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，向西移動，時速9公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（30日）鋒面通過加上冷氣團南下，各地越晚越冷；另外，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今有成颱機率，但對台灣無影響。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六北台灣平地最低溫約可降至10度左右。若屆時成颱，將是今年第21號颱風「妮亞圖」（Nyatoh，馬來西亞提供，指樹木）。

氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，南方雲系影響，今恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域及沿海並有較大風浪；今清晨至上午雲林以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，到了晚間大台北雨勢趨緩，剩東半部有局部雨；各地越晚越冷，北部上午就開始降溫，今入夜到周三清晨是最冷時間，預估北部低溫13、14度、中部15度、南部17度。

陳伊秀說，冷氣團影響到周四清晨，周四清晨要留意可能有輻射冷卻，台南以北和宜蘭有機會12度，其他地區15至17度；周四白天起冷氣團減弱，溫度慢慢回升，但各地早晚仍較涼冷；周三至周六水氣較少，僅東半部和大台北有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局觀測，關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，向西移動，時速9公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，今有成颱機率，快一點可能在下午升格，目前距離台灣至少2000公里以上，最靠近時也不到1000公里，未來路徑往日本南方海面前進，可能在海面上併入北邊鋒面，對台灣沒什麼影響。

▼熱低有成颱機率，但對台灣無影響。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台轉有局部雨，今晚雨停轉乾，氣溫遽降、越晚越冷，北台灣平地最低氣溫可降至13度左右，應注意！其他地區雲量略增，氣溫逐漸下降，各地區氣溫：北部21降至13度，中部14至25度，南部16至27度，東部14至25度。



吳德榮提醒，周三至周六乾冷空氣籠罩，周三迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低，台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。



吳德榮表示，周日、下周一轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大，西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率；另外，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，關島西方海面的熱帶低壓，將在日本南方海面大迴轉，有發展成第21號颱風妮西圖的趨勢，但無侵台機率。