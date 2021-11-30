　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，向西移動，時速9公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（30日）鋒面通過加上冷氣團南下，各地越晚越冷；另外，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今有成颱機率，但對台灣無影響。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六北台灣平地最低溫約可降至10度左右。若屆時成颱，將是今年第21號颱風「妮亞圖」（Nyatoh，馬來西亞提供，指樹木）。

氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，南方雲系影響，今恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域及沿海並有較大風浪；今清晨至上午雲林以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，到了晚間大台北雨勢趨緩，剩東半部有局部雨；各地越晚越冷，北部上午就開始降溫，今入夜到周三清晨是最冷時間，預估北部低溫13、14度、中部15度、南部17度。

陳伊秀說，冷氣團影響到周四清晨，周四清晨要留意可能有輻射冷卻，台南以北和宜蘭有機會12度，其他地區15至17度；周四白天起冷氣團減弱，溫度慢慢回升，但各地早晚仍較涼冷；周三至周六水氣較少，僅東半部和大台北有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局觀測，關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，向西移動，時速9公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，今有成颱機率，快一點可能在下午升格，目前距離台灣至少2000公里以上，最靠近時也不到1000公里，未來路徑往日本南方海面前進，可能在海面上併入北邊鋒面，對台灣沒什麼影響。

▼熱低有成颱機率，但對台灣無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台轉有局部雨，今晚雨停轉乾，氣溫遽降、越晚越冷，北台灣平地最低氣溫可降至13度左右，應注意！其他地區雲量略增，氣溫逐漸下降，各地區氣溫：北部21降至13度，中部14至25度，南部16至27度，東部14至25度。

吳德榮提醒，周三至周六乾冷空氣籠罩，周三迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低，台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。

吳德榮表示，周日、下周一轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大，西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率；另外，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，關島西方海面的熱帶低壓，將在日本南方海面大迴轉，有發展成第21號颱風妮西圖的趨勢，但無侵台機率。

ET快訊
「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

台中補習班出現「宏泰宇宙」！7個老師都叫「宏泰」讓網笑翻

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆　「俗辣來釘孤支」他怒PO網提告

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

台中補習班出現「宏泰宇宙」！7個老師都叫「宏泰」讓網笑翻

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被恐怖男友家暴卻不敢分手

人妻指控老公不戴套敗訴　揭被逼「做愛1000次換離婚」逆轉

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

高嘉瑜被家暴！跟男友「甜蜜開房」竟遭重毆　變調原因曝光

Google Play用戶票選最佳App　「對發票、管時間、幫Ｋ書」上榜！　 　

Lisa的「玫瑰金髮」超夢幻！太妍、Rosé染同款根本仙女下凡

高嘉瑜被家暴！遭新男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

生活熱門新聞

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

Foxy下載電影老是變A片　網秒懂

工安新人督導　工人酸：你最沒用

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

正妹搭捷運G級雪乳彈出！本尊曝真相

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃

更多熱門

相關新聞

「強冷空氣+鋒面」明襲轉雨　最凍6度時間曝

「強冷空氣+鋒面」明襲轉雨　最凍6度時間曝

氣象專家賈新興今天（29日）提醒，周二清晨鋒面南下，北部、東北部轉為有雨天氣，晚上大陸冷氣團影響，溫度降幅逐漸明顯。

強冷空氣明襲恐創入冬新低溫　連4天探10度

強冷空氣明襲恐創入冬新低溫　連4天探10度

花蓮近海今晨規模4.5地震　最大震度3級

花蓮近海今晨規模4.5地震　最大震度3級

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

強度近大陸冷氣團！這天急凍北台灣剩10度

強度近大陸冷氣團！這天急凍北台灣剩10度

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲颱風吳德榮陳伊秀

讀者迴響

熱門新聞

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

營養師曝外食3大發胖地雷

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

金雞獎入圍名單曝光！陸網負評一面倒：好low

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面