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4縣市大雨　強冷空氣明南下！「地球踢被子」最凍7度時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興提醒，今天（29日）晚間起鋒面逐漸南下，周二中午後冷氣團開始影響，最冷時間是周四和周五深夜至清晨，因「地球踢被子」（指輻射冷卻），北部空曠區及谷地預估最低溫10度以下，部分地區可能接近7度左右。

中央氣象局今晨對基隆市、新北市、宜蘭縣和台東縣發布「大雨特報」，南方雲系北移及東北風影響，今綠島、蘭嶼及基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

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氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風稍減弱，是近期比較溫暖的一天，北部清晨低溫20、21度，白天高溫可來到25度，中南部高溫26至28度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，由於南方雲系北移，今水氣較多，降雨集中在東半部和南部、降雨時間較長，其中宜蘭、花蓮有局部大雨機率；中部以北則是多雲透光，時不時有一些水氣。

官欣平提醒，今晚北部雲量增多，由於鋒面將通過，周二清晨北部有一波雨勢，會影響出門上班；鋒面通過後、周二冷空氣下來，滿接近冷氣團等級，越晚越冷，北部早上還有20至22度，晚上下班掉到15、16度。

官欣平表示，周三、周四轉乾，各地偏涼冷，其中周四清晨是最冷時間，中部以北、東北部由於有輻射冷卻，預估低溫12、13度，台北14、15度，南台灣也降到14、15度，東部、東南部15至18度；白天北部高溫低於20度，中南部也從原本的28、29度，降到20至25度。

▼周二北部上班時間有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

官欣平指出，雖周四白天起冷空氣減弱，但北部清晨仍是12、13度，白天溫度稍回升，日夜溫差大，北部周六、周日高溫可回到22、23度。

賈新興28日在臉書分析，最近預測顯示，今晚起鋒面逐漸南下，周二中午後冷氣團開始影響，最冷時間是周四、周五深夜至清晨，因「地球踢被子」（指輻射冷卻），北部空曠區及谷地預估最低溫10度以下，部分地區可能接近7度左右。

賈新興預估，台北氣象站低溫接近12度左右，有沒有機會向下突破12度呢，目前看確實是有這樣的機會，就看地球是不是亂踢被了；周六冷空氣就開始減弱，提醒大家天冷時候，使用瓦斯熱水器要保持通風。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

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4縣市大雨　強冷空氣明南下！「地球踢被子」最凍7度時間曝

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