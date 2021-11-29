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先濕後乾！連4天探10度　強冷空氣明襲恐創入冬新低溫

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲北部周二將轉為有雨天氣。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）提醒，乾冷空氣周二接近，周三北部空曠地區低溫有機會只有10-12度，周四到周六部分很極端的空曠或丘陵郊區測站，可能跌到10度以下，許多地方很有機會成為今年12月入冬的新低溫紀錄。

彭啟明在臉書說，今仍受到大陸高壓東移，台灣附近顯著偏東風，剛好配合東邊的水氣，東半部持續有降雨，西半部則雲多偶飄雨，北部反較為晴朗，偶有局部陣雨，南部則是多雲時晴偶陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今台灣附近水氣偏多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，要留意的是周二的轉變，強冷高壓南下，前緣的鋒面雲系將會接近台灣，風向也會明顯地由東風轉為偏北風，北部會轉為有雨天氣，東半部雨勢減少，轉為東北部迎風面的降雨，中南部較不受到這波鋒面影響，轉為多雲到晴的天氣；這波鋒面走得很快，後面的乾冷空氣隨後接近，下午開始北部會先有感，降溫很明顯，隨後中南部在入夜後也會顯著降溫。

彭啟明指出，這波很有感的是周三，預期白天溫度北部將在13-16度間，中部約15-20度，南部約17-25度，要留意北部空曠地區低溫可能會比市區降個2-3度，有機會只有10-12度；雖然顯著轉乾，各地會有陽光，北部、東北部迎風面仍偶有局部陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，周四到周六仍是這波冷空氣勢力影響的時間，要留意仍有冷空氣後續補充，可能周五到周六清晨除冷空氣外，加上乾冷的輻射冷卻效應，有機會創下新低溫紀錄，北部市區仍可能落在13-14度，空曠地區10-12度，部分很極端的空曠或丘陵的郊區測站可能跌到10度以下。

彭啟明說，整體而言，這波冷高壓的強度和11月的前兩波很接近，不過就延伸的勢力來說強度略強，持續時間較久，加上偏乾冷、輻射冷卻效應，很有機會在許多地方成為今年12月入冬的新低溫紀錄，務必要注意穿著及健康。

彭啟明分析，預期這波在周六下半天到周日，隨著冷高壓東移，台灣附近逐漸轉為偏東風，冷空氣勢力才會減弱也會明顯回溫，會有幾天的時間，也建議您務必掌握好這節奏安排。

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