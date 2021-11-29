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「強冷空氣+鋒面」明襲轉雨　最凍6度時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（29日）提醒，周二清晨鋒面南下，北部、東北部轉為有雨天氣，晚上大陸冷氣團影響，溫度降幅逐漸明顯。

賈新興說，周三、周四中部以北空曠區及谷地，留意「地球踢被子」輻射冷卻效應影響，預估最低溫將出現於周四清晨，台北氣象站低溫接近12至13度，有機會突破12度以下，竹苗空曠區及谷地預估低溫接近6至8度。

▼周二起的強冷空氣先濕後乾。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

賈新興表示，周六後大陸冷氣團減弱，西半部早晚仍偏涼，日夜溫差大，並留意12月中旬後東亞冬季風再次偏強。

中央氣象局預報員林定宜指出，周二上午鋒面快速通過，北部、東半部有局部短暫雨，但鋒面通過後冷乾空氣開始南下，下半天水氣減少，中南部都可維持多雲到晴；周二下半天轉乾冷，一直到周六都是乾冷的天氣型態，尤其從周三開始各地多為多雲到晴，僅大台北、東半部有零星短暫雨。

林定宜說，這波冷空氣影響最冷的時間點為周三、周四清晨，受到輻射冷影響，屆時北部低溫僅有12至14度，其他地區也僅有15至17度，竹苗等近山區和沿海空曠地區則不排除出現10至11度低溫；冷空氣預計周四白天開始減弱，白天氣溫可稍微回升，但早晚各地仍冷。

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