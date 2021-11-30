習近平：無償提供「6億劑疫苗」給非洲國家

▲習近平表示，將無償提供非洲國家6億劑疫苗，圖為科興疫苗。（圖／路透）



中央社台北29日電

中國國家主席習近平今天表示，將再向非洲國家提供10億劑COVID-19疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。

根據新華社微博，習近平今天晚上在北京以視訊方式出席中非合作論壇第8屆部長級會議開幕式，他在主旨演講中作上述表示，稱這是幫助實現非洲聯盟確定的2022年60%非洲人口接種COVID-19疫苗的目標。

習近平就構建「新時代中非命運共同體」提出4點主張。第一，堅持團結抗疫。切實保障疫苗在非洲的可及性和可負擔性。第二，深化務實合作。擴大貿易和投資規模，共用減貧脫貧經驗，加強數位經濟合作。

第三，推進綠色發展。宣導綠色低碳理念，積極發展可再生能源。第四，維護公平正義。「理直氣壯堅持發展中國家的正義主張」，把共同訴求和共同利益轉化為共同行動。

▲除了提供疫苗之外，習近平還承諾非洲國家其他的援助項目。（圖／新華社）



此外，習近平表示，中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目，向非洲派遣500名農業專家，鼓勵中國機構和企業在非洲建設中非農業發展與減貧示範村，支持在非中國企業社會責任聯盟發起「百企千村」活動。

他還說，中國將和非洲國家共同實施「9項工程」，分別是：衛生健康、減貧惠農、貿易促進、投資驅動、數位創新、綠色發展、能力建設、人文交流、和平安全工程。

除了提供疫苗，中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生專案，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

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