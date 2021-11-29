香港發現第3例Omicron　接種過「2劑莫德納」還是中了！

▲香港發現第3例Omicron的境外移入病例。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

香港29日再新增1例境外移入Omicron變種病毒病例，患者來自奈及利亞，曾經接種過2劑莫德納疫苗，但還是遭到感染。目前香港已累計3例Omicron病例，均為境外移入，未進入社區。

綜合港媒報導，37歲的奈及利亞籍男子，在今年9月、10月先後接種2劑莫德納疫苗，24日由奈及利亞經衣索比亞、泰國抵達香港，入境後無症狀，檢疫第3天採檢呈陽性，29日確認是感染Omicron變種病毒。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，正繼續密切監察不同地區的疫情，會將所有出現Omicron病例的地區，全納入「高風險A組指明地區」。

▲37歲的奈及利亞男子接種2劑莫德納疫苗，還是感染Omicron變異株。（圖／路透）



陳肇始指出，如果個別地區涉及Omicron的風險較高，例如當地已發現懷疑社區感染，香港將對相關抵港人士實施比其他A組地區更嚴格的檢疫及檢測要求，包括到竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間需要每天檢測，之後再到指定酒店接受餘下14天，期間需接受更頻密檢測。

陳肇始說，這個安排已適用於非洲南部8個地區，會按風險程度適用於更多A組地區，詳情稍後公布。

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