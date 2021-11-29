新冠疫苗接種受害「27死皆不予救濟」　3例AZ不良反應「最高獲5萬」

▲打疫苗後出現嚴重不良反應或死亡，可申請預防接種藥害救濟。（圖／記者呂佳賢攝）



記者趙于婷／台北報導

打疫苗後出現嚴重不良反應或死亡，可申請預防接種藥害救濟。根據衛福部預防接種受害救濟審議（VICP）最新審議結果，其中有34例和AZ有關、3例莫德納和1例高端，其中有27例死亡，皆不予救濟。另有2例AZ分別核予救濟金新臺幣1萬元和5,000元，另有1例診斷為多發性神經病變，雖判定和AZ無關，但仍核予救濟金新臺幣5萬元。

根據VICP今年11/18審議紀錄，總計審議38案，有2例判定和接種AZ有關，另外還有26例接種AZ後死亡、1例莫德納，另外還有一例孕婦懷孕第16週接種莫德納疫苗25天後發生流產，但死亡和流產個案皆判定和新冠疫苗接種無關，不予救濟。而還有4例個案因同意解剖，分別核予喪葬補助30萬。

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而和AZ有關的2例，其中1例是判定個案極度肢體腫脹症狀與接種AZ相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付規定，核予救濟金新臺幣1萬元；第二例判定個案急性過敏症狀與接種AZ相關，核予救濟金新臺幣5,000元。

另一例則是個案接種AZ隔天發燒及眼睛腫脹，經診斷為多發性神經病變，但住院中實驗室檢查、神經生理檢查、腦部及脊椎磁振造影檢驗報告皆無明顯異常，僅視覺誘發電位檢查報告顯示左眼潛值輕微延長，經過判定，並無客觀身體診察或實驗室檢查佐證確有受害事實，但症狀仍無法確定與接種AZ的關聯性，核予救濟金新臺幣5萬元。