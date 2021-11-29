曾文溪漁民誤捕綠蠵龜　海巡緊急救援送醫保育生態

▲海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所安檢人員，28日晚上執行船舶安全檢查時，接獲漁民通報誤捕獲綠蠵龜1隻，安檢所人員立即通報屏東國立海洋生物博物館協處轉送治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所安檢人員，28日晚上執行船舶安全檢查時，接獲漁民通報於海上作業時誤捕獲綠蠵龜1隻，安檢所人員初步檢視海龜龜殼及右後腿有些微挫，立即通報屏東國立海洋生物博物館協處治療。

曾文溪安檢所安檢人員於11月28日晚間，執行安檢勤務時，接獲漁民通報，於海上作業時誤捕獲一隻海龜，該漁民基於生態保育觀念，將海龜救援至船舶後返回曾文溪安檢所，並請安檢所人員協助救援。

安檢所人員經初步檢視海龜龜殼及右後腿有些微挫傷，安檢所人員馬上通報屏東海洋生物博物館人員，並協助轉送屏東海生館治療，經研判海龜（背甲長45公分、寬37公分）品種為保育類綠蠵龜。

南部分署第11岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，海巡署除平時執行查緝走私、非法入出國外，亦積極投入海洋生態保育工作，高雄、台南地區沿岸時有發生保育類動物受困及需救援情事，民眾若發現保育類動物需救援，可撥打「118」報案專線，海巡署將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。