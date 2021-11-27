搶救幼貓大作戰　受困10米高樹上麻豆警教官即刻救援

▲台南市警麻豆分局教官陳韋丞，架梯爬上10米高的樹上，摸黑成功搶救幼貓=力獲民眾好評讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局督察組巡官岩鐿峻及教官陳韋丞，26日深夜10時許，執行超商安全巡守勤務時，發現超商店員及民眾圍繞路旁行道樹並抬頭往樹上呼喊，因天色昏暗來往車輛頻繁，為避免危險，員警主動開啟巡邏車警示燈示警，並上前查看發現係1隻幼貓受困10米高樹上下不來，陳教官冒險爬上樹成功搶救幼貓。

警方指出，麻豆分局督察組巡官岩鐿峻及教官陳韋丞，詢問店員是否需要幫忙，經店員表示有幼貓受困於10公尺高樹上已久，且母貓不見蹤影，因為幼貓肢體動作緩慢，在樹上發出淒厲叫聲，員警深怕幼貓跌落受傷，故以食物引誘方式仍無法將幼貓帶下來，教官陳韋丞聞言隨即向店員借用梯子，獨自爬上行道樹搶救幼貓。

陳員搶救過程中，吸引其他民眾加入，並紛紛協助開啟手機燈光，幫忙尋找幼貓，然該行道樹盤根錯節，增加搶救難度，但陳員仍尋著幼貓叫聲，英勇穿梭於樹枝間找尋幼貓身影，因為梯子僅有5公尺長，陳員便踏上樹枝，終在該樹最高端發現幼貓並成功救下，所幸幼貓毫髮無傷，並由熱心民眾帶回領養，讓幼貓有個溫暖的家。

麻豆分局長許敏能表示，員警能主動積極關心，即時搶救幼貓，發揮公義善心，贏得民眾好評，樹立警察好形象，深值嘉許讚揚。