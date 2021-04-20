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國中女生「多益」近滿分超威身份曝！她爸在雲林賣「誠信碗粿」

▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立雲林國中一名林姓學生參加「多益測試」（TOEIC Bridge）僅差一分就滿分，特別的是，這名英文資優生林千祐同學，沒有上過英文補習班，學習之路是靠爸爸當啟蒙老師而在家自學，她的父親就是前陣子因「誠信碗粿」爆紅的「陳媽媽碗粿」林爸爸。

碗粿林爸爸在賣碗粿之前，還在賣鹹酥雞的時，因為「無痛英文教學法」曾經開過部落格分享教學經驗，林爸爸受訪時表示，對女兒的教學環境，「沒有逼迫、沒有強制」，讓孩子自然而然的將美語，當成是日常生活中的語言練就出「無痛學習法」。

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▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林千祐同學受訪時説，非常感謝爸爸的啟蒙與教導，讓她可以與更多人在言語上有更多交流。也提到「其實最喜歡歷史」，而未來職業走向曾與爸爸討論，希望是法律系。（圖／記者蔡佩旻攝）

碗粿林爸爸不諱言地説，自己曾經是中輟生，對英文更一竅不通，而「語言是通往世界的基礎能力」，因深知學習外語的重要性，林爸爸直言「要製造環境」，便從兩個女兒幼稚園的時候，上車就開始放ICRT的廣播，製造「美語環境」，聽節奏適應標準的美式發音，以及講話模式，等到女兒的單字能力基礎穩固之後，開始剪輯影片約7-20秒的情境片段，讓孩子進而觀察對話氣氛、語氣及發音。

林爸爸提到，小女兒較常跟著外出賣碗粿，她的英文雖然也非常好，但發現口音上與姊姊有些許落差，現在正在把姊姊使用過的影片接續給妹妹學習，而大女兒千祐在這次多益測試時，僅差一分滿分，也榮獲入選總統獎的複試名單。看著兩個女兒的努力及成績，儘管賣碗粿辛苦「一切都值得了！」。

▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林爸爸受訪時表示，對女兒的教學環境，「沒有逼迫、沒有強制」，讓孩子自然而然的將美語，當成是日常生活中的語言練就出「無痛學習法」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼顏清標臉書宣布再邀雲林誠信碗粿到沙鹿擺攤。（圖／翻攝顏清標臉書）

▲林千祐曾幫爸爸一起賣碗粿分擔家計。（圖／翻攝顏清標臉書）

雲林國中徐宏吉主任表示，林千祐同學不僅在多益測試（TOEIC Bridge）考取99分高分，更在國中組VEPT英文競賽拿下南區第一名的優異成績，已不少學校開出優越條件邀請就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，讓她獲選入圍總統獎複試名單。就讀三年級的她，一開口說起英文，讓學校的外語教師為之驚豔，更成為外語教師「學習中文」的好對象，獲讚流利口語像極了留學多年歸國的學生。

▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲提起妹妹，林千祐說妹妹因為常跟著外出賣碗粿的關係，個性上比較外向面對陌生人較大膽地嘗試任何語言對話，這方面卻是她學習的榜樣，在家也是相互練習的好對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林千祐同學受訪時表示，在英語學習上有優秀的成績，是爸爸從她牙牙學語開始以「塑造環境」的方式來教她，非常感謝爸爸的啟蒙與教導，讓她可以與更多人在言語上有更多交流。在校成績優異的她說，目前尚未決定就升學學校，想等5月會考成績結果後，再挑適合的學校。被問起英文是否是最喜歡的科目，林千祐露出靦腆的笑容說，「其實最喜歡歷史」，而未來職業走向曾與爸爸討論，希望是法律系。

▲談起校內林千祐同學優異的表現，雲林國中徐宏吉主任表示，已不少學校開出優越條件邀請林千祐同學升學前往就讀，林千祐同學分攤家計、勤奮念書成績優異，更讓她獲選入圍總統獎複試名單。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲就讀三年級的林千祐，一開口說起英文，讓學校的外語教師為之驚豔，更成為外語教師「學習中文」的好對象，一來一往流利的對話讓一旁的主任忍不住幫忙記錄下來。（圖／雲林國中提供）

▲109VEPT成績官網公告國中組個人成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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