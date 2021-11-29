保康長照中心十周年慶　嘉義市高齡友善最佳見證

▲保康老人長期照顧中心十週年感恩茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠日前率領市府團隊至保康長照中心，與保康長照中心董事長姚維仁及陳誠仁前董事長等貴賓參與十週年慶活動；黃市長參與了保康長照中心98年的動土典禮及100年3月的啟用典禮，而今保康長照已十週年了，市長期待未來在市府與民間單位合作下，提供更多元化的長期照護服務，讓嘉義市不只是全台最幸福的城市，更成為最優秀的城市。

「十年滿載 愛不止息!」黃敏惠表示，保康長照中心滿載著對長輩的照顧的心，有酸甜苦辣，也有辛酸、辛苦及幸福的成長與歷程，是所有團隊盡心照顧下，才打下這麼好的基礎；愛不止息，是保康源源不絕的力量；嘉義市要成為高齡友善的城市，就是因為這樣的基礎，我們才能往前走，朝向「全齡共享 世代宜居」的地方，希望未來在這邊能讓長輩得到最好的照顧，祝福10年生日快樂!

保康長照中心董事長姚維仁表示，感謝十年前陳誠仁前董事長成立了保康長照中心，也感謝市長大力幫忙；「老吾老，以及人之老」是保康的願景，也感謝長輩選擇這邊當作他們安身立命的地方，我們相信我們照顧長輩照顧得很好，也會繼續提高照護的品質、人性化的環境及需求，讓長輩在這邊健康的生活。

今日的活動有保康長照中心製作的十週年感恩回顧影片，跟長輩熱情的表演，在活動的過程中特別邀請市長與姚院長共同簽立十週年紀念瓷盤、歡唱生日快樂歌，帶動出熱情與感恩的氣氛，除此之外我們也舉辦攝影徵選活動，找出最感動的畫面，也邀請長輩與工作人員一同表演並錄製成影片於保康網頁上供大家欣賞。

保康長照中心在103年得到高齡友善機構認證，更在107年獲得全台第一家高齡友善健康照護機構典範獎之殊榮，在在都顯示我們嘉義市政府從上到下，從公部門到醫療端、照護端，為著我們這塊土地上的長輩、市民努力打造出最宜居的城市，依著這樣的理念到現在，我們將持續秉持著高品質的服務持續服務著長輩。