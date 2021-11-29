快訊／間隔6個月可打第三劑！「6大族群」建議優先接種

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，經過「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，建議接種第三劑新冠疫苗，其中也以6大族群建議優先接種。

指揮官陳時中表示，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」等六大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑。而其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑，提升保護力。

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陳時中說，經專家檢視目前國外COVID-19疫苗接種後保護力追蹤情形及各國追加劑接種政策與接種實務作業，評估雖完成兩劑COVID-19疫苗後可以快速提升免疫保護力，有效預防COVID-19病毒感染、及感染後重症與死亡風險，惟疫苗保護力會隨著接種時間逐續下降，加以COVID-19病毒不斷變異，即便完成兩劑疫苗後，仍有突破性感染（breakthrough infection）風險，故建議完成兩劑疫苗接種之民眾，應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

而目前國外各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，指揮中心將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據以及各國接種建議，並視國內疫苗接種與供應情形，規劃接種作業後，再提供民眾進行接種。