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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷拿「公務會議」駁防疫破口　洪申翰疑惑：政治鬥爭記者會？

▲▼國民黨團召開「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會 費鴻泰 洪孟楷(歸國自主管理未滿)出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷（左一）出席「行政院行政不中立全面，停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委洪孟楷29日以「公務會議」為由，駁斥遭指是防疫破口的說法，民進黨立委洪申翰則質疑，洪孟楷特地當防疫破口，開一場「國民黨不上班不審預算」的記者會，這是明明白白的政治鬥爭記者會，算什麼公務會議，「所以對你們國民黨來說，最重要的事情就是政治鬥爭嗎？ 」

洪申翰29日上午在臉書指出，自己在上周末結束COP26氣候峰會的行程，回國後參加14天的集中檢疫，並且從27日開始7天的自主管理，今早卻驚見跟他一起去英國參加會議的洪孟楷，竟然已經開始去各個委員會質詢，甚至還召開記者會，「這不是明知故犯的防疫破口嗎？」

洪孟楷回應，針對公務開會需求，衛福部回文，需出席重要公務會議，應遵守自主健康管理事項，落實全程配戴醫用口罩，與他人保持社交距離，今天在立法院工作場合，也全程遵守辦理，並且落實量體溫、自主快篩檢驗，皆確認無任何異狀，「以最嚴格的標準要求，一切合乎相關規定」。

對此，洪申翰下午在臉書表示，想不到洪孟楷火速出來回應，宣稱自己「皆依循防疫規定嚴格要求」、「身為區域民意代表，要為民眾發聲、監督」，但是澄清文竟然只是公布了一半，完整全文他來貼給大家看。

洪申翰指出，上週辦公室口頭請問衛福部自主健康管理的規定，指揮中心已有明確建議，建議委員不宜到立法院參與立法院委員會、院會及記者會等行程，但是今天早上看到洪孟楷到立法院，他真的非常震驚，因此立刻請辦公室再次詢問衛福部。

洪申翰說，衛福部又再把上周回覆給洪孟楷和自己的公文傳一次給他，並且跟他說，「上周他們也有傳公文給洪孟楷」。

洪申翰質疑，國民黨團今天開的記者會，是要求各委員會全面停審111年度中央政府總預算，本來今天早上教育及文化委員會要審查科技部預算、交通委員會要審查觀光局預算，但在國民黨一聲令下就全面停擺。

洪申翰批評，這是明明白白的政治鬥爭記者會，算什麼公務會議，「所以對你們國民黨來說，最重要的事情就是政治鬥爭嗎？ 」洪孟楷特地當防疫破口，開一場「國民黨不上班不審預算」的記者會，「請問您為民眾發聲跟監督什麼？請問這是什麼重要公務會議？ 」

洪申翰強調，防疫一定比政治重要，洪孟楷不要再說他扭曲或栽贓，全國觀眾都可以看到國民黨的記者會，也看到國民黨沒有落實戴口罩，更沒有維持社交距離，全國也知道國民黨接下來又不上班了。

洪申翰認為，這些明明白白忽視防疫規定、忽視指揮中心要求，算什麼符合防疫規定，「當一個立法委員為什麼要睜眼說瞎話？認錯很難嗎？」

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