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快訊／防堵Omicron！　12／1起增「4重點高風險國家」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中宣布12月1日起增加4高風險國。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）表示，為因應新型變異株Omicron於全球日益擴散且其傳播力強，考量馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等4國已有個案輸入他國，且評估其國內疫情有擴散趨勢，研判風險較高，自12月1日零時（航機抵台時間）起，增列前述4國為「重點高風險國家」。

如過去14天有前述4國旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且配合專案採檢(到所、期滿)及續行7天自主健康管理(第6-7天公費家用快篩1次)，上述旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，亦不適用7+7+7、10+4+7之春節專案。此外，國籍航空公司機組員若自「重點高風險國家」航線航班(含轉機)返臺後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且配合入境、檢疫期滿進行PCR檢測，並續行7天自主健康管理。

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▲▼12/1起增列4國為重點高風險國家。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威及本次新增馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，共10國。

指揮中心強調，邊境管制為防範COVID-19疫情的重要關鍵，入境旅客抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點及配合後續防疫相關措施。落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以降低該病毒進入我國社區之風險。

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