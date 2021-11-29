中籤率80.8％！北捷成立幼兒園「第三胎免學費」　員工子女優先就讀

▲台北捷運公司成立幼兒園，優先保障員工子女就讀。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為配合政府鼓勵生育政策，讓員工安心工作，台北捷運公司設置「職場互助教保服務中心」，並於8月16日正式開學，成為全台第一家公營企業幼兒園，每月學費第一胎2500元、第二胎1500元、第三胎0元，今年共有68名孩童報名，正取55人，中籤率80.8％。

台北捷運公司29日在捷運行政大樓1樓啟動「職場互助教保服務中心」，優先保障捷運局、台北捷運公司員工的子女就讀，經由北市府教育局召開甄選審議選定幼教團隊，共有68人報名，錄取55名2歲至5歲幼兒就讀；學費部分，不限制是否曾在同間幼兒園就讀，只要是第一胎孩童就是每個月2500元，第二胎1500元，第三胎則是0元。

台北市長柯文哲29日出席揭牌儀式活動，他於致詞時表示，這是全台第一家地方政府公營事業按法令成立的幼兒園，主要是收托員工的子女，倘若有剩下名額也可給民眾申請。

柯文哲指出，北市幼兒園共有4種，分別是公幼、非營利、準公共化和私立，公立幼兒園以弱勢為優先，最近有在重新計算，不應以人口數決定設置數量，而是以每個幼兒園收的弱勢兒童佔比，包括單親、隔代教養、中低收入或新住民和原住民身份者的比例。

▲柯文哲出席台北市台北捷運「職場互助教保服務中心」揭牌儀式活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，幼兒園最貴的是空間成本，所以慢慢在公宅底層建設幼兒園，並給非營利組織經營，打造類似今日啟動的非營利幼兒園；另外還有準公共化幼兒園，北市以將準公共化幼兒園老師的薪水從2.9萬元提升至3.3萬元，未來會想辦法再拉高，且費用是「久任薪水」，滿1、3、5年給的薪水都不同；計劃於2022年達成公立、非營利和準公共化幼兒園共70％，剩下30％為私立幼兒園。

柯文哲強調，「職場互助教保服務中心」講明白點就是台北捷運幼兒園，不過台北捷運公司是因為有足夠員工數支撐，但台灣普遍為中小企業，所以在內湖有另外設計非營利幼兒園，並給5、6家公司認領，讓這幾家公司員工的小孩優先就讀，剩下再給其他民眾抽籤。

北捷總經理黃清信致詞時表示，北捷「職場互助教保服務中心」為公營企業第一個教保中心，未來在劍潭站、劍南路站推TOD（大眾運輸導向）案也有規劃類似空間，台北捷運公司基於公益及企業責任，願意投入並打造優質環境，讓從業人員無後顧之憂。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）