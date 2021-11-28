雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

文／中央社

台北上海雙城論壇將在12月登場。在舉辦前夕，陸媒一則投書稱雙城論壇是「嚴冬裡吹來一絲暖風」、「讓人感覺到春天的可貴」。

2021台北上海城市論壇，今年由上海方主辦，然而5月台灣爆發本土疫情，使得時程延宕，而遲遲未確認舉行時間，也讓外界一度認為將會停辦。直到22日，台北與上海對外宣布雙城論壇12月1日登場，並再次以視訊會議的方式舉行，屆時在上海與台北都將設有會場。

在論壇登場前夕，陸媒中國台灣網以「雙城論壇，大陸的善意」為題刊發一則投書，作者在文中強調，雙城論壇確定舉辦，台灣的友人向他表示，彷彿心中一塊石頭落了地，「兩岸還是有交集，大陸的善意還在。」

文章說，雙城論壇「彷彿是嚴冬裡吹來一絲暖風，雖不能立即消冰化雪，但卻讓人感覺到春天的可貴，心生春暖花開的嚮往。」許多人對一年一度的雙城論壇非常關心，並把它視為兩岸關係的象徵性的標誌，認為雙城論壇能夠舉辦代表冰封的兩岸關係還有轉圜的餘地。

另一方面，文中也稱讚台北市長柯文哲，用「五個互相」模糊兩岸的統獨之爭；用「兩岸一家親」拉近兩岸情感；用「城市交流就是城市交流」應對意識形態攻擊；他的兩岸「交流比斷流好」更是贏得共鳴。

文中並強調，雙城論壇能一年一年的連續舉辦下來，就是雙方互釋善意的結果。

▲2020年台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（資料圖／記者湯興漢攝）

據上海的知情人士向中央社透露，雖然目前最終出席名單仍在審核，但除了上海市長龔正及涉台事務官員外，包含前新黨主席郁慕明、上海市台灣同胞聯誼會相關人員也應邀出席。

據官方發布資訊，這次的雙城論壇將著重於「疫情防控常態化下的城市數位化轉型」，交流雙方的經驗，同時也會簽署相關的合作備忘錄（MOU）。

根據公開資訊顯示，從2010年起開始舉辦雙城論壇至今，已經簽訂了36項交流合作備忘錄。

日前台北市長柯文哲在台北市議會備詢時，被問到有關雙城論壇的問題時表示，例如大貓熊照護計畫、新創基地合作事項、運動員移地訓練等，雙方都將簽MOU。