北漂男吃自助餐「5菜１湯」...要價160元！網一看嚇：感覺像盤子

▲在自助餐夾的5菜1湯要價160元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

自助餐菜色多樣，是許多外食族喜歡的用餐選擇，不過因計價方式不同也引發諸多爭議。就有一名網友貼出一盤他到自助餐店買的菜色，竟要價160元，讓不少網友直呼「真的貴」！

一名北漂男在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他來台北生活兩年來最不敢吃的就是自助餐，每次都會想說故意不點主菜，只吃配菜應該就能省一點，沒想到夾了一盤菜竟然要價160元。從他貼出的照片可見，盤子裡有白花椰菜、番茄炒蛋、絲瓜、蒸蛋及類似醬炒豬肉的菜色，總共5菜1湯。

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貼文一出引起許多網友共鳴，不少人都認為這樣的菜色真的很貴，「南部這樣差不多70」、「雖然這陣子菜價真的很貴，但這樣要160我是沒辦法接受」、「台北居大不易啊⋯⋯」、「我最不喜歡的就是自助餐，可能是沒價格吧！感覺像盤子」、「不管去哪，沒有標價的地方都不要去消費」。不過也有網友試算了一下，「肉片40、蒸蛋20、花椰菜20、絲瓜20、蕃茄蛋20、白飯20、例湯20，結案～」、「雙北一天的餐費，輕輕鬆鬆破300是日常」。

也有網友建議原PO不要自己夾，可以跟老闆說包100塊的便當會比較划算，「直接跟老闆說要包100塊的便當比較穩當」、「這價錢...不便宜，買便當就好100左右，至少還有主菜」、「買便當比較實際」、「建議你去買有明碼標價的便當，比如排骨飯85元，比較便宜，也吃的到主菜，重點是不用看算錢阿姨的心情。」

原PO也說明，湯一碗是15元，也沒有盛飯，且這家不是秤重的，而是老闆看了一眼就直接喊出160元，因此並不清楚到底怎麼算的。