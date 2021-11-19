店員神助攻！單身6年靠一杯飲料「換到正妹的LINE」嗨炸：天將奇蹟

▲原PO拿到小姐姐的聯絡方式。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友分享飲料店奇遇記，某天買飲料時，店員不小心給錯杯，把他的飲料跟一名「漂亮小姐姐」的飲料搞錯，但對方已經喝了一口，男網友則霸氣表示「我再買一杯就好​，這杯請妳​」，讓小姐姐很感激，還交換LINE，表示下次要請原PO喝飲料，讓單身6年的男網友興奮直呼「天將奇蹟！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，日前到飲料店買飲料，在旁邊等飲料時，看見一個漂亮的小姐姐，「因為太漂亮認不住多看了幾眼​」，接著輪到他拿飲料時，發現店員給錯，他買的是冷飲，店員卻給熱飲，正當他要跟店員反應時，已經拿走飲料的漂亮小姐姐折返回來，原來是店員給錯杯。

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但是小姐姐已經喝了一口，當店員說要重錯時，原PO立刻說「沒關係！我再買一杯就好​，這杯就當我請她的！」小姐姐不停向原PO道謝，甚至還交換LINE，說下次換她請客，突如其來的相遇，讓原PO又驚又喜，而他點的飲料是「芋見莓好」，也讓單身6年的他遇見美好，「有點興奮加緊張，能有這機遇，我覺得很奇妙」。

▲小姐姐表示，下次換她請客。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

貼文一出引起熱議，「原PO一定長得蠻帥的，才能成功換到小姐姐的LINE」、「其實你的重點觀察是店員」、「一杯飲料換到賴，樓主一定是富二代」、「你要順便請那個店員，他不犯錯你沒有機會」。有不少人敲碗後續，「重點是結果，我們想知道結果」、「好想知道『芋見莓好』後續喔，不知道有沒有花開結果」。

但有許多網友認為是創作文，要原PO拿出證據「Line ID呢」，「景氣不好，連飲料也有故事業配了」、「不可能 沒賴沒真相」、「雖然很美，但夢裏什麼都有」、「數到三你該醒來了，1、2、3，wake up」、「我不信，單身快30年都沒能遇到這種機會」、「這年頭當個店員，也要會編故事啊」、「唬爛，小姐姐點熱的，拿到冰的還能喝一口」。