早餐固定吃培根捲餅「size每次都不一樣」　他5年後驚真相：太佛心

▲原PO早餐都會吃培根捲餅。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

有一種餓是，早餐店阿姨覺得你餓！一名男網友表示，這家早餐店已經吃了5年了，從單身吃到結婚生小孩，平常店內會有老闆娘，以及兩名阿姨，有天他出門前用LINE點餐，到店要付錢時，他一看到巨大版的培根捲餅，好奇問「今天的培根捲餅怎麼那麼大？」他得知真相後，內心感到滿滿的溫暖。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，這是一個「早餐店阿姨怕我餓」的故事，他表示這家早餐店是他常常光顧的店，「我吃了5年，從沒小孩吃到有小孩，這期間還換了工作」，而店內有老闆娘、A阿姨以及B阿姨在製作餐點。

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有天他一如往常，出門前用LINE點了一份培根捲餅，取餐要結帳時，他問B阿姨一句話，「今天的培根捲餅怎麼那麼大？」阿姨透露是特製版本，原PO接著又問，「但有時候沒那麼大阿」；阿姨便小聲地說，「齁，別再問了，阿就不同人做的阿」，還比出「噓」的手勢，要原PO保密。

原PO事後恍然大悟，原來平常拿到特製版本的，都是A阿姨特別加料，如果是老闆娘做的，就會是正常的版本，「我想我吃的不是培根捲餅，我吃的是長輩對晚輩的關心，我吃的是人情味」。

貼文一出，網友們表示，「我的早餐店阿姨也是這樣，像極了我娘」、「早餐店A阿姨好好，價格真的很親民」、「我這邊的早餐店都是鮪魚加爆，鼓鼓的這樣」、「我是從高中吃到現在40幾歲了，我們吃的不是早餐，而是濃濃的人情味」。也有網友指出，老闆娘要是看到這篇文，阿姨會不會明天就沒工作了，對此，原PO回應「不會啦，他們3個都共識好十幾年了」。