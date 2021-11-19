大胃王一餐吃光8斤蝦、54瓶豆漿　吃到飽業者賠怕了「列黑名單」

▲大胃王吃光3斤豬腳，8斤蝦子及庫存羊肉串，業者崩潰列黑名單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸湖南長沙一名康姓美食直播主因為食量驚人，曾在某自助吃到飽餐廳一次吃掉3斤（大陸一斤500克）豬腳、7斤蝦及54瓶豆漿，因此被屢次光顧的餐廳列入黑名單，讓他完全不能接受，強調自己從來沒有浪費食物，每次拿的食物都有吃光，也酸餐廳業者「是不是玩不起」。

根據大陸《新聞晨報》報導，康男表示，他在直播平台擔任美食直播主，因為食量比較大，就主打可以一餐吃下非常多食物，也經常到各地的餐廳一邊吃一邊直播，不料他日前約朋友到一間自助吃到飽餐廳準備用餐時，被餐廳人員阻擋在門口，說「因為你吃太多了，不歡迎你」，讓他非常傻眼。

康男指出，他前後總共消費了該餐廳4次，第一次吃光了3斤豬腳，第3次吃了7至8斤蝦子、第4次把餐廳羊肉串全部吃光，這次用餐後他就被店家警告「下次別來了」。

▲業者表示，康男真的吃太多了。（圖／翻攝自微博）

康男生氣說，「難道我吃比較多，也是一種錯嗎」、「虧本你就不歡迎，讓你們賺錢就歡迎，（開自助餐）這是什麼邏輯」、「我去其他家都沒有這種情況，就算我吃比較多，其他間服務都很好，我感覺他們這家餐廳，就是玩不起」。

遭指控的餐廳負責人表示，康男每次上門，他們都會虧本幾百元，一次兩次他們還可以接受，「康先生吃太多了，他一來，有些菜一下子就被他拿空，有一次喝了54瓶豆奶」、「你來五次了，我們又不是做慈善的」、「別人吃蝦時，都是用夾子夾，他是直接用盆子裝」。

事件再微博引發網友熱議，有網友支持康男說「吃多你們拒絕服務，吃少的有退錢嗎」、「開自助還怕別人，不如不要玩唉」、「敢開店就不要怕人吃啊」、「大部分都賺，一個人賠就受不了喔，好扯」。但也有人認為「他把好吃都拿光，為了拍影片，吃了又催吐再吃，也算是浪費食物了吧」。

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