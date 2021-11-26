國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

▲國防部長邱國正親自主持國軍文藝金像獎頒獎典禮。（圖／國防部提供）

政治中心／台北報導

「國軍第55屆文藝金像獎」頒獎典禮26日於國防部博愛樓迎賓大廳盛大舉行，典禮由國防部長邱國正主持，以「允文養心、允武養力」作為布置主題，主要目的是彰顯文藝活動對於建軍備戰的貢獻。此外，本次金像獎競爭激烈，入圍者皆引頸期盼獎落誰家，當頒獎人揭曉得獎名次的當下，每位得獎者均倍感榮耀，而典禮也彰顯國軍藉由競賽與各專業領域人才交流、切磋，推動藝文創作能量，提升軟實力的成效。

典禮比照「三金」頒獎典禮模式，首先由各獲獎者與各類評審老師，在閃爍的鎂光燈與觀禮人員掌聲下，緩步走在星光大道中進場，並規劃勵志歌曲獲獎者青年日報社黃雋永少校、海軍蕭裕翰上尉、吉他重唱團體「水分子樂團」賴思妤、楊壹晴、南山中學陳玟銨同學齊聲大合唱的開場表演，以及中場表演由心戰大隊「音JOY」樂團搭配「抗疫、抗旱、抗敵」影片所帶來組曲，每個人各具特色的嗓音，將國軍守護國人的決心，透過網路直播，傳達給觀看的每位民眾和官兵，帶給大家滿滿的正能量與感動。

▲▼國防部長邱國正親自主持國軍文藝金像獎頒獎典禮。（圖／國防部提供）



邱國正致詞時表示，他身為國軍的一分子，要向每一位今年報名文藝金像獎的參賽者致上誠摯的謝意，不論得獎與否，大家看到了官兵在保衛國家的努力，感受到了官兵在捍衛中華民國民主自由的辛勤付出，用不同的創作形式表達出來，讓更多的國人知道，始終有一群人，默默的在每一個工作崗位守護著大家，他們就是中華民國的軍人。

邱國正強調，國軍是術德兼備、允文允武的優質部隊，透過文藝的力量，將無形戰力溶入有形戰力，用軟實力彰顯硬實力，這是一種正向能量的宣傳，更是把軍民連結在一起的橋梁；同時，引用今天得獎者賴思妤小姐與楊壹晴小姐的創作歌曲「勇敢的人」，期勉全體官兵，當我們投身軍旅，就已經決定要當一個勇敢的人；當我們穿上軍服，就表示我們的生命與國家生存的命脈緊密相連。

其中，南山高中的洪郁菁老師是文藝金像獎的常客，已經連續參加六屆歌曲項，而且都有得獎，今年帶著學生一起參加，6個人得到8個獎項，可算是社會組的大贏家。

▼國防部長邱國正親自主持國軍文藝金像獎頒獎典禮。（圖／國防部提供）

