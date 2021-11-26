美國議員訪台　8架次共機擾台遭廣播驅離

▲轟-6擾台。（資料照／國防部提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國跨黨派國會議員訪團來台之際，共機今（26）又來擾台！國防部最新即時軍事動態顯示，８架次共機進入我西南空域，遭廣播驅離。

根據資料顯示，共機擾台機型包括，1架次空警-500機、1架次運-8反潛機、2架次轟-6機、4架次殲-16機，空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。根據空情動態圖顯示，運-8反潛機進入我西南空域後，朝巴士海峽方向航行一段距離後折返回南海。

台美關係持續友好，11月已第二次訪團來台。此次是繼美參議員柯寧（Sen. John Cornyn）率跨黨派參眾議員團訪台後，11月第2度有美訪團來台；成員包括，絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）及梅絲（Nancy Mace）偕國會幕僚共17人。

外交部說，高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。而美國在台協會（AIT）透露，此行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪問團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

▼共機擾台1126。（圖／國防部提供）

