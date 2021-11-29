運油20現蹤擾台空防壓力倍增　邱國正坦言：最近敵情特別嚴峻

記者林銘翰／台北報導

中共解放軍28日派出27架次共機擾台，其中運油20首度現蹤我防空識別區，使我空防壓力大幅增加。對此，國防部長邱國正29日坦言，最近敵情特別嚴峻，而且幾乎沒有停過，對方的用意就是慢慢消耗，但國軍也會秉持「你有這個力量，我們有這個應對」的原則。

空軍司令部27日晚間發布共機動態，27架共機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運油20首次擾台，且共有3組共機（2架空警500、1架運9通信對抗機；5架轟6、4架殲10；1架運油20、2架殲16）深入台灣東南空域。

立法院外交及國防委員會29日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

▲中共運油20運輸機。（圖／國防部提供）



邱國正會前受訪時表示，最近敵情特別嚴峻，而且幾乎沒有停過，不光是昨天，有些陸陸續續的，雖然沒有對外發布，「但我們把比較特別的適切發布」，對方的用意在哪裡，不外乎就是慢慢消耗，「讓你知道我有這個力量」。

不過，邱國正也說，國軍會秉持「你有這個力量，我們有這個應對」的原則，對方的各種機型、機種都會掌握，所有考量也都會研析，作為以後行動方案的參考，這部分都持續在做。

事實上，運油20（Y-20U）是以運-20運輸機為平台改裝的空中加油機，可同時支援飛椼式及飛錨式空中加油技術，載燃油量約60噸；2019年起試飛，並開始密集測試。

根據國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公布「即時軍事動態」以來，架次最多的一次。