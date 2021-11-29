Omicron來襲！將開放110萬青少年打第2劑　這2款疫苗優先

記者黃翊婷／綜合報導

新變種病毒Omicron傳染力比Delta高1.3倍，引起全球恐慌。為了防堵來勢洶洶的Omicron，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組28日召開會議，擬決議重新開放12至17歲青少年接種第2劑BNT疫苗，也會讓打完2劑疫苗達6個月的民眾優先接種第3劑，主要以BNT、莫德納2款mRNA疫苗為主，預計今日（29日）就會公布詳細政策。

▲目前約有110萬名12至17歲青少年接種第一劑BNT。（資料照／記者黃孟珍攝）

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新變種病毒Omicron的出現讓南非新冠病例暴漲，由於它的傳染力比Delta高1.3倍，被稱為是病毒界的法拉利。當地醫護人員與科學家指出，Omicron爆發後，患者人口結構發生變化，病情中度到重症的患者大部分都是2、30歲的年輕人，而20至40歲的人也因為大部分尚未接種疫苗，而成為染疫高風險族群。

為了防堵Omicron，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）28日召開會議，決議重新開放12至17歲青少年接種第2劑BNT疫苗（約110萬青少年已接種第一劑BNT），也會讓打完2劑疫苗達6個月的民眾優先打第3劑，且以mRNA疫苗（BNT、莫德納）為主，詳細政策預計今日（29日）會由中央流行疫情指揮中心統一公布。

▲為因應Omicron，各國紛紛採取快速因應措施，其中以色列最為嚴格，直接鎖國2週。（圖／路透）

指揮中心發言人莊人祥表示，初步證據顯示，Omicron比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快速流行，WHO專家正針對其傳染性 、感染嚴重度、相關治療防疫措施研究中，可能還要幾周時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染的影響。

針對現行檢疫措施，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，14天隔離檢疫持續維持，目前國內尚未出現Omicron病毒，也不一定就會來，還不用做出太大的變化，持續針對Delta防範，疫苗該打就繼續打，不用太過緊張，除非國內真的出現Omicron個案，或者疫情出現浮動，再來做出相應措施。