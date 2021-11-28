藍營女戰神花蓮講公投　陳玉珍：政府一路騙！高估自己低估人民

▲國民黨女戰神陳玉珍到花蓮東大門夜市及重慶市場，宣講4大公投，受到支持群眾熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

號稱女戰神的國民黨立委陳玉珍這兩天現身花蓮宣講公投、和花蓮鄉親一起護健康保台灣，得到民眾熱烈的回應。陳玉26日晚上7點半在東大門福町夜市及27日早上9點半在重慶市場一連二天，宣講攸關台灣未來的「四大公投」。黨團書記長謝國榮和民意代表們全程陪同！

女戰神出身戰地金門，苦讀出身，台灣大學畢業，亦曾留學日本及美國。陳玉珍身上充滿戰鬥民族的血脈，對不公不義的事情總是挺身而出。她說，就四大公投來說，政府就是一路騙；但卻「高估自已、低估人民」。

陳玉珍指出，她每次到花蓮看見美麗的蔚藍海岸、讓人內心怦然心動。她羨慕地只想大聲說，花蓮人真幸福！東大門夜市有著許多美食，民眾到這裡只想放心吃、安心玩。

陳玉珍痛心表示，然而現今政府開放萊豬完全不顧人民健康，請問在這裡買香腸會標示豬肉來源嗎？保障人民食衣住行安全難道不是政府的責任嗎？反觀現在的台灣，民進黨鋪天蓋地動用政府所有資源反宣傳公投，鄉親只有靠自己在12月18日站出來投票，「四個都同意．花蓮更美麗」。唯有展現人民的意志與力量，才能教訓民進黨政府。

東大門福町夜市街講時雖下著雨、卻不減民眾的熱情，有些人搶著和陳玉珍握手時驚喜地問「真的是陳玉珍嗎?」、「我是你的粉絲耶！」、「我們不要吃萊豬、也不要空汙」、「我好喜歡妳的問政、專業有料」等等各式問題。

▲陳玉珍向支持群眾揮手致意。

重慶市場街講時天空放晴了，許多民眾在市場內採買、聽到陳玉珍講著「公投四個都同意、台灣更美麗」忍不住地問「萊豬不是有毒嗎？為什麼要進口？」、「公投綁大選能節省5、6億元，這樣不是很好嗎？」、「火力發電造成空氣汙染肺癌人數暴增、為什麼還要增加火力發電？」、「核四廠比核一核二核三廠設備都還新，為何不重啟？」等等問題，陳委員皆一一答覆讓民眾安心放心。



國民黨花蓮縣黨部表示，花蓮交通在馬總統時期開始興建蘇花改，原想著終於有條較安全的公路可行，未料鐵路出事先有普悠瑪出軌造成18死215傷、接著有太魯閣列車出軌事件造成49死247傷，要條「安全回家的路」這麼難？現在，又逼著大家吃萊豬、吸空汙，我們面對這種政府還要忍氣吞聲嗎？再次懇切呼籲，鄉親們1218出門公投，「四個都同意，台灣更美麗」，共同守護我們的家園！

