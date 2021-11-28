今增10境外「3人突破性感染」　都是打2劑科興疫苗！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增10例境外移入個案，有3人屬於突破性感染，3人都完整接種2劑大陸科興疫苗，分別是越南籍20多歲男性、菲律賓籍20多歲男性和10多歲印尼籍女性。

今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自美國(案16690)、越南(4例，案16691、案16692、案16697、案16699)、印尼(3案，案16693、案16696、案16698)、阿拉伯聯合大公國(案16694)及菲律賓(案16695)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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案16691越南籍20多歲男性11/25入境，在11/26採檢，於11/28確診，目前接觸者匡列中；案16695菲律賓籍20多歲男性11/26入境、11/28確診，已匡列接觸者28人，其中27人列居家隔離、餘1人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。另一名是案16698印尼籍10多歲女性，11/26入境、11/28採檢確診，目前共匡列接觸者18人，均列居家隔離。